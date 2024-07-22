В России продают редкий суперкар Mercedes-Benz SLR McLaren

Первый в современной истории дорожный суперкар McLaren был создан в сотрудничестве с концерном Mercedes-Benz — британская и немецкая марки совместными усилиями разработали модель SLT, которая выпускалась в кузове купе и кабриолет, притом что у каждой были эксклюзивные версии. И один из таких автомобилей появился в продаже в России.

В 2009 году была выпущена лимитированная партия Mercedes-Benz SLR McLaren 722 S Roadster с открытым верхом, которая была технически идентична купе Mercedes-Benz SLR McLaren 722. Элегантный углепластиковый кузов скрывает 650-сильный 5,4-литровый V8 в связке с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Версия 722 S отличается перенастроенной подвеской, уменьшенным дорожным просветом, новыми колесами и особым декором кузова и салона.

Выставленный на продажу суперкар индивидуально конфигурировался заказчиком из России, был привезен и продан через официального дилера Mercedes-Benz в Москве. С 2009 года машина хранилась в сухом теплом паркинге под оригинальным чехлом, с периодическими запусками двигателя, прогревом до рабочих температур и подзарядкой аккумулятора. Пробег составляет 1400 км — продавец заявляет, что выезжала машина исключительно на техобслуживание к официальному дилеру.

За эксклюзивный экземпляр продавец рассчитывает получить 99 999 000 рублей.