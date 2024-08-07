В Подмосковье продают совершенно новый «Запорожец»

ЗАЗ-968 с литерой М, указывающей на последний «рестайлинг» модели, выпускался на протяжении 15 лет — с 1979 по 1994 год. Отыскать двухдверку в хорошем состоянии сегодня — задачка не из простых. Но периодически такие машины на вторичке все же появляются.

Портал «АвтоВзгляд» отыскал свежее объявление о продаже ЗАЗ-968М на одном из классифайдов. Тридцатилетний автомобиль (если верить описанию, он сошел с конвейера в 1994-м) является самой настоящей «капсулой времени», и его смело можно назвать новым. Ведь на одометре машины всего 31 км, а нынешний владелец утверждает, что пробег реальный. Цена — 600 000 рублей.

Кроме того, продавец уточняет, что двухдверка хранилась в гараже, и у нее «много новых запчастей». Других подробностей о таком любопытном экземпляре, увы, нет.

ЗАЗ-968М, выставленный на продажу, оснащен 1,2-литровым 40-сильным бензиновым мотором, четырехступенчатой «механикой» и системой заднего привода. Цвет машины — светло-бежевый. В ПТС — якобы всего два владельца. Но сервис, на котором размещено объявление, предупреждает: указанный VIN принадлежит другому автомобилю.