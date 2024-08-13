ВАЗ-2107 вернул себе статус самого востребованного автомобиля на «вторичке»

По итогам первого квартала 2024 года лидером российского рынка автомобилей с пробегом стал ВАЗ-2114, но после шести месяцев, то есть в полугодовом зачете, его обошел «собрат» — ВАЗ-2107. Новых хозяев в январе-июне нашли 62 700 «семерок».

При этом прежний лидер, ВАЗ-2114, «отъехал» на вторую строчку: его результат — 59 100 перепроданных автомобилей. На третьем месте, по данным аналитического агентства «Автостат», оказался Kia Rio (55 800 ед.), а на четвертом — родственный Hyundai Solaris (54 300 ед.). Замыкает же лидерскую пятерку бестселлер прошлого года — Ford Focus. В январе-июне в его пользу сделали выбор 51 100 человек, покупавших легковые «бэушки».

Помимо этих пяти моделей, в первую десятку вошли еще три представителя LADA и пара моделей Toyota. Шестой стала LADA Priora (48 600 ед.), седьмой — LADA 4x4 (та, что теперь называется Niva Legend), внедорожник привлек 47 300 покупателей. Восьмое и девятое места — за Toyota Corolla (45 200 ед.) и Camry (38 600 ед.). А десятое — за ВАЗ-2110 (38 400 ед.).