Российский авторынок наводнили «китайцы» с пробегом

Только в Москве и области число объявлений о продаже китайских машин с пробегом выросло в шесть раз от частных продавцов и в девять раз от юридических лиц. Эксперты связывают это с тем, что средний срок владения новым автомобилем составляет три года. И он как раз истекает с момента ощутимого роста реализации «китайцев».

Об этом сообщил руководитель группы по работе с ключевыми клиентами «Авто.ру» Сергей Игнатов. По его словам, с начала резкого притока «поднебесных» марок в Россию в 2022-м количество соответствующих предложений на платформе увеличилось в четыре раза в нашей стране.

Но пока общая доля машин из Китая на отечественной вторичке все еще незначительна — всего 6%. Однако в сегменте бэушек в возрасте до пяти лет речь идет уже о 21%. А всего пару лет назад этот показатель был на уровне 4%. Присутствие «китайцев» с пробегом продолжает расти по мере обновления автомобилей владельцами, отметил спикер.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, стоит ли брать почти новое китайское авто после ДТП. Мы разобрались, во сколько сегодня обойдется ремонт дешевой аварийной машины из КНР.