Cредняя цена машин с пробегом в России снизилась у частных продавцов

В феврале текущего года средний ценник автомобилей с пробегом, которые предлагают частные продавцы в нашей стране, пошел вниз. В бюджетном сегменте покупатели чаще всего брали на вторичке LADA Granta. В среднем классе лидирует Toyota Camry, а по премиальным маркам наиболее востребованной оказалась «пятерка» BMW.

В то же время дилеры стали просить больше

Аналитики сервиса «Авто.ру Бизнес» выяснили, что за второй месяц 2025-го на классифайдах было опубликовано 1,73 млн предложений о продаже подержанных машин. Такие цифры оказались на 10% выше, чем в прошлом декабре, и выросли на 7% по сравнению январем. Очевидно, что с начала года частники стали размещать больше объявлений о продаже автомобилей с пробегом. В феврале средняя цена стала ниже на 0,5%, чем в начале года, достигнув отметки 1 279 000 рублей.

Вслед за частниками выросла и активность дилеров на вторичном рынке. Но они предпочли переписать прайсы в сторону увеличения, в результате чего средняя стоимость машин с пробегом из автосалонов составила 2 118 000 рублей. По словам экспертов, ценник вырос на 8% относительно предыдущего месяца.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что поставки в Россию праворульных машин с пробегом превысили импорт леворульных.