Поставки в Россию праворульных машин превысили импорт леворульных

За последние три года в нашу страну завезли более миллиона автомобилей с пробегом. За этот период на «железных коней» с правым расположением руля пришлось 60,5%, а с левым — 39,5%. Наибольшей популярностью у россиян пользуются Honda и Toyota, привезенные из Японии. Кроме того, к нам активно поставляли Mazda и Suzuki, Nissan и Subaru.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, три года назад в Россию импортировали 260 тыс. автомобилей, затем их количество достигло уже 387 тыс., а в прошлом году речь шла уже о 395 тыс. За этот временной промежуток праворульные машины обогнали леворульные по импорту, хотя до 2022-го картина была иной. И к нам ввозили 85% машин с левым рулем.

За последние несколько лет в РФ чаще всего приезжали с левым рулем «немцы» и «корейцы». По маркам лидером стала BMW с показателем 16,3%. Вторую позицию заняла Kia благодаря результату в 13,5%. Следом пристроился Hyundai со своими 9,6%. Позади плетутся Volkswagen, Mercedes-Benz и Audi.

Что любопытно, Toyota числится в топе автомобилей и с правым, и с левым рулем в нашей стране. Автомобили этой марки завозили в Россию из разных государств.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что на отечественном авторынке рухнул импорт новых легковых автомобилей.