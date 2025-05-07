Россиянам назвали шесть кроссоверов, которые не стоит покупать на вторичке

По данным агентства «Автостат», доля кроссоверов и внедорожников на российском рынке новых автомобилей увеличилась уже до 68%. При этом модели сегмента SUV пользуются высоким спросом и на вторичке, хотя далеко не все из них могут похвастать высокой надежностью. А от каких паркетников стоит держаться подальше, рассказал эксперт.

В беседе с «Российской газетой» руководитель отдела автотранспорта ГК Альфа-Лизинг Андрей Кочнев перечислил сразу шесть кроссоверов, которые, скорее всего, создадут владельцу кучу проблем. И первая пара — это BMW X1 (2011-2015) и X3 (2011-2017) с двигателями N20, заслужившими дурную репутацию. Этот мотор отличается повышенной теплонагрузкой, что приводит к частым течам через прокладки и маслосъемные колпачки. Кроме того, уязвим пластиковый масляный стакан в машинах до 2014 года, не выдерживающий рабочего давления.

В числе прочих «болячек» — царапины на шейках распредвалов из-за масляного голодания, вызванного недостаточной производительностью маслонасоса, а также низкий ресурс цепи ГРМ. Дополнительные сложности создают капризные топливные форсунки и требовательность к качеству бензина, что делает обслуживание таких авто дорогостоящим.

Следующий проблемный кроссовер — Hyundai Tucson (2016). Двигатель G4NA 2.0 литра склонен к масляному голоданию при холодном запуске, что приводит к повышенному расходу смазки уже после 50-80 тыс. км. Велика вероятность задиров цилиндров из-за разрушения каталитического нейтрализатора и быстрого износа цепи ГРМ (ходит не более 150 тыс. км). Семиступенчатый «робот» начинает дергаться после 50 тыс. км, восьмидиапазонный «автомат» чувствителен к пробуксовкам. Амортизаторы теряют герметичность к 50-70 тыс. км, а стойки стабилизатора выхаживают не более 40-50 тыс. км.

Фото: Hyundai

Volvo XC60 (I и II поколений) имеет ряд конструктивных особенностей, осложняющих эксплуатацию. Многие двигатели лишены масляного щупа — контроль уровня осуществляется только через электронный датчик, который нередко ошибается. Дизельный агрегат 2.4 D5 подвержен засорению топливных форсунок и сажевого фильтра, а турбированные бензиновые страдают «масложором». Трансмиссия выходит из строя после 150 тысяч км пробега.

Слабые места ходовой — подшипники ступиц, резинометаллические шарниры рычагов и стабилизаторные стойки. Помимо прочего, нестабильно работают электрические системы: сбоит бесключевой доступ, возникают неполадки с электроприводом зеркал и датчиками. Рулевое управление страдает от ненадежной рейки и насоса ГУР, также часто ломается механизм открывания задней двери.

Кроссовер Renault Kaptur имеет ряд характерных недостатков, связанных с качеством материалов и надежностью узлов. Это и нестойкое лакокрасочное покрытие, и хрупкая оптика, и коррозия. В салоне быстро изнашиваются и начинают скрипеть панели. Под капотом — моторы H4M и 1,3-литровый турбированный H5Ht, склонные к повышенному расходу масла. Вариатор Jatco JF015E имеет слабые подшипники входного вала и планетарной передачи. Кроме того, у модели периодически отказывают электронные системы — в частности, климат-контроль.

Шестой в этом «черном» списке — Opel Mokka. Бензиновый 1,8-литровый двигатель отличается проблемными фазовращателями и частыми течами термостата. Ступичные подшипники и стабилизаторные стойки редко выхаживают более 60 тысяч км, а датчики ABS часто выходят из строя после 70-80 тысяч. Шестиступенчатая «механика» М32 страдает от износа механизма переключения к 100 тыс. км пробега. Есть проблемы и по кузову — например, пластик фар самопроизвольно трескается.