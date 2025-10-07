В России в 4 раза вырос импорт машин с пробегом из Китая

В нашу страну продолжают активно ввозить подержанные машины через Китай. За сентябрь из дружественного государства экспортировали в Россию 9900 таких авто, что в четыре раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда к нам приехало 2450 бэушек.

Чаще всего к нам везут «японцев»

Статистикой поделился в своем официальном телеграм-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, в начале осени из Поднебесной до отечественного рынка добралось на четверть больше автомобилей с пробегом, если проводить параллель с августом. Тогда речь шла о 7850 экземплярах.

Наиболее популярным брендом в рейтинге российского импорта стала Toyota за счет 1793 машин. На втором месте благодаря 1389 экземплярам расположилась Honda. Тройку лидеров из-за 1372 машин замкнул Volkswagen. В топ-10 удалось войти Audi и BMW, Geely, Haval и Changan, а также корейской парочке Kia и Hyundai.

Седан Toyota Corolla признан самой востребованной моделью, до нас добрался 471 такой автомобиль. Кроссовер RAV4 занял следующую строчку, поскольку в РФ привезли 428 экземпляров. Потом идет паркетник Honda Breeze с показателем 295 штук. В первую пятерку удалось войти его собрату CR-V и BMW X3.