Поставки машин с пробегом из Японии в Россию снизились на 5%

В начале осени в нашу страну приехали из Японии 18 900 легковых подержанных машин. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом импорт сократился на 5%.

Чаще всего к нам традиционно привозят модели Toyota

Об этом в своем телеграм-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно его подсчетам, с января по сентябрь 2025 года поставки автомобилей с пробегом в РФ из Японии упали на 10%, что вылилось в 150 000 экземпляров.

Toyota и Honda по-прежнему остаются лидерами марочного рейтинга. На долю первого бренда пришлось 33,5% импорта, второй может похвастать 30,3%. Но этим дело не ограничивается, и до нашей «вторички» успешно добираются Suzuki и Subaru, Nissan и Mazda. Каждый из этих брендов откусил от общего куска пирога около 5%.

Наибольшим спросом пользуются Toyota Corolla, Yaris и Wish, а также Honda Freed, Fit и Stepwgn.

Эксперт обратил внимание, что обычно к нам завозят достаточно возрастные модели. Более половины из них сошли с конвейера не меньше семи лет назад.