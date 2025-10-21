Россияне стали реже менять машины

К июлю 2025 года средний срок владения новым легковым автомобилем в нашей стране достиг 5 лет и 9 месяцев. Больше всего россияне берегут «немцев», «корейцев» и «французов».

Об этом в своем телеграм-канале сообщило Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). Эксперты проанализировали средние сроки первого владения новыми легковушками за последние 2,5 года. Выяснилось, что в 2023-м россияне пользовались своей «ласточкой» 63 месяца, в 2024-м — 67,5 месяца, а в 2025-м (учитывался период с января по июль) — 69 месяцев.

До 83 месяцев к середине лета текущего года выросли сроки владения автомобилями с шильдиками немецких брендов. До 79 — корейских и до 89 — французских. В случае японских моделей дело дошло до 85 месяцев, чешских — до 81.

Если же смотреть по конкретным маркам, то наибольшую преданность демонстрировали владельцы машин Kia и Hyundai. В случае этих брендов средний срок владения увеличился за 2,5 года на 19 и 20 месяцев, состав в результате 77 и 78 месяцев.