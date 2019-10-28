Yamaha МТ-03: темная молния почти в продаже

Экстерьер модели 2020 года стал еще более агрессивным, в том числе за счет новой формы топливного бака и пластикового обвеса. Кроме того, мотоцикл получил полностью светодиодную оптику, перенастроенную заднюю подвеску, вилку-«перевертыш», большую жидкокристаллическую приборную панель а его рама стала компактнее и легче.

Напомним, что линейка мотоциклов серии МТ дебютировала в 2013 году моделью МТ-09 и быстро стала популярной, а старший собрат МТ-10, в этом сезоне протестированный порталом «АвтоВзгляд», считается одним из лучших мотоциклов в классе. Опытные байкеры даже прозвали его «городской пушкой».

Прижилась на рынке и меньшая модель МТ-03, став весьма популярной у начинающих, но тоже отдающих предпочтение нейкедам, райдеров. Стоит отметить, что в одном только Евросоюзе за шесть лет было продано более 241 000 мотоциклов семейства МТ от Yamaha. А новый Yamaha МТ-03 появится в салонах официальных дилеров весной будущего года.