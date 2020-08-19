Aurus запатентовал тяжелый мотоцикл

Новый мотоцикл, который планируется выпускать под маркой Aurus, совместно разрабатывают ФГУП НАМИ и концерн «Калашников». Первый прототип ижевцы показали 3 года назад. Тот байк был оснащен бензиновым оппозитным двигателем мощностью 150 л. с.

Полгода назад глава Минпроторга Денис Мантуров заявил, что эскортная версия мотоцикла будет носить марку Aurus и получит электрическую силовую установку вместо двигателя внутреннего сгорания. По его словам, старт продаж двухколесной новинки намечен на 2022—2023 годы.

Генеральный директор ООО «Аурус» Адиль Ширинов добавил, что Aurus готовит две модели мотоцикла. Коммерческая версия электрического туриста будет предлагаться именно по маркой Aurus, а премьеры байка действительно не следует ждать раньше 2023 года.