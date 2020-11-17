Джоан Мир из команды Suzuki Ecstar стал чемпионом MotoGP

В рамках этапа MotoGP в испанской Валенсии Джоан Мир финишировал седьмым. Однако этого хватило, чтобы набрать 171 балл и, таким образом досрочно оформить победу по итогам сезона. Напарник Мира, Алекс Ринс, закончил гонку четвертым, благодаря чему команда набрала 309 очков. А это, в свою очередь, позволило заполучить командный титул — неплохой подарок к 100-летнему юбилею Suzuki, который японская марка отмечает в этом году.

Как известно, Suzuki занимается не только мотоциклами, но и автомобилями. И четырехколесный транспорт хорошо расходится в России! Притом наши соотечественники распробовали турбомоторы — им нравится сочетание надежности и экономичности.