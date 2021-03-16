Чем грозит экономике страны увеличение утильсбора на квадроциклы, снегоходы и другую спецтехнику

Но поддержит ли рост этого своеобразного «налога» российских производителей и заставит ли их иностранных конкурентов открыть филиалы своих заводов по производству техники в нашей стране?

Какими последствиями новация может обернутся и производителям техники, и — главное— потребителям, эксперты отрасли, депутаты Госдумы РФ и представители правительственных структур обсудят в рамках онлайн пресс-конференции, которая состоится в «МК» 18 марта в 12.00.

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