Любовь по принуждению: почему квадроциклы в России все-таки сильно подорожают

Утилизационный сбор на квадроциклы этой весной отметит свою первую пятилетку. И уже в 2016 году звучали опасения, что дополнительная финансовая нагрузка на импортеров техники в размере 105 000 рублей за каждую ввозимую единицу приведет к тому, что рынок ATV в России схлопнется. Но этого, как мы видим, не случилось. Более того, в последние годы наметилась положительная динамика. И даже в непростом 2020 году ажиотаж на «машины для езды по грязи» был таким, что сейчас их в свободной продаже попросту нет.

Налог для богатых

Многие полагают, что утильсбор был придуман Минпромторгом, как своего рода налог на роскошь. Однако главная цель, которую ставили перед собой авторы инициативы — подтолкнуть производителей к открытию своих заводов в России. Ведь те компании, что имеют в нашей стране не отверточный цех, а полноценное производство, не вдаваясь в подробности взаиморасчетов с государством, освобождены от уплаты этого сбора. И в сущности — это не механизм отъема денег у конечных покупателей квадроциклов, а метод поддержки тех, кто уже имеет производство в нашей стране и стимулирование тех, кто еще сомневается.

И это абсолютно нормальная политика любого социально ориентированного государства, ведь вместе с открывающимися заводами в стране появляются новые рабочие места не только на самих предприятиях, но и в смежных отраслях. А в условиях сложнейшей экономической обстановки во всем мире, создание и поддержка рабочих мест именно внутри страны — одна из приоритетных задач Правительства РФ. Да и президент страны ни раз говорил о том, что наиболее мощный импульс развитию экономике может дать культивирование собственной промышленности. Поэтому увеличение утилизационного сбора, намеченное на этот год, не более чем логичное продолжение реализации поручений главы государства.