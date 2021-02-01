Любовь по принуждению: почему квадроциклы в России все-таки сильно подорожают

Утилизационный сбор на квадроциклы этой весной отметит свою первую пятилетку. И уже в 2016 году звучали опасения, что дополнительная финансовая нагрузка на импортеров техники в размере 105 000 рублей за каждую ввозимую единицу приведет к тому, что рынок ATV в России схлопнется. Но этого, как мы видим, не случилось. Более того, в последние годы наметилась положительная динамика. И даже в непростом 2020 году ажиотаж на «машины для езды по грязи» был таким, что сейчас их в свободной продаже попросту нет.
Налог для богатых
Многие полагают, что утильсбор был придуман Минпромторгом, как своего рода налог на роскошь. Однако главная цель, которую ставили перед собой авторы инициативы — подтолкнуть производителей к открытию своих заводов в России. Ведь те компании, что имеют в нашей стране не отверточный цех, а полноценное производство, не вдаваясь в подробности взаиморасчетов с государством, освобождены от уплаты этого сбора. И в сущности — это не механизм отъема денег у конечных покупателей квадроциклов, а метод поддержки тех, кто уже имеет производство в нашей стране и стимулирование тех, кто еще сомневается.
И это абсолютно нормальная политика любого социально ориентированного государства, ведь вместе с открывающимися заводами в стране появляются новые рабочие места не только на самих предприятиях, но и в смежных отраслях. А в условиях сложнейшей экономической обстановки во всем мире, создание и поддержка рабочих мест именно внутри страны — одна из приоритетных задач Правительства РФ. Да и президент страны ни раз говорил о том, что наиболее мощный импульс развитию экономике может дать культивирование собственной промышленности. Поэтому увеличение утилизационного сбора, намеченное на этот год, не более чем логичное продолжение реализации поручений главы государства.
Теория заговора
Впрочем, некоторые квадроимпортеры видят здесь не государеву заботу об экономике и людях, а нечестные методы конкурентной борьбы со стороны одного российского завода. В качестве аргумента приводят фотографию министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который прокатился на ATV российского производства, в рамках визита на завод в Брянскую область. Дескать, вот на лицо коррупционная составляющая: чиновник посетил российский завод и тут же появился проект правительственного постановления об увеличении утильсбора в 2—3 раза.
Эта история получила широкую огласку в соцсетях, однако если вдуматься, то логично, что российский министр посетил именно российский завод. К тому же, «Жуковский веломотозавод», в сговоре с которым подозревают Мантурова, не единственное предприятие, выпускающее квадроциклы в России, а потому увеличение утильсбора пойдет на пользу отнюдь не только производителю из Брянской губернии.
Впрочем, говорить о безоговорочной пользе для отечественных производителей квадроциклов стоит с большой осторожностью, поскольку за каждый сошедший с конвейера квадрик они точно так же платят в бюджет утильсбор. И лишь в конце года получают налоговые вычеты, да и то при условии строгого соблюдения всех правил и взятых на себя обязательств. Согласитесь, что такая господдержка отнюдь не манна небесная, но в любом случае лучше, чем вообще ничего.
Крик отчаяния
Да и потом, импортерам, которые сейчас возмущаются больше остальных, никто не мешал построить собственные заводы на территории РФ. Более того, все тот же Минпромторг еще до введения утильсбора 2016 году предлагал всем желающим «квадроделателям» заключить специальный инвестиционный контракт и дополнительно получить налоговые преференции. Но жаждущих вложиться в открытие производства в России тогда не нашлось. Они, видимо, посчитали, что объемы продаж не оправдают вложений в производственные мощности. А зря!
Ведь с 2016 года бренд BRP ввез в Россию порядка 6000 квадриков, заплатив в отечественную казну более 600 млн. рублей в виде утильсбора. Китайский CFMOTO за это же время импортировал к нам более 10 000 единиц своей продукции (как несложно подсчитать, потратив на оплату «утиля» свыше 1 млрд. рублей). На эти деньг, каждый из них мог открыть по современному заводу, и не паниковать каждый раз, когда речь заходит о мерах поддержки отечественной промышленности. Поэтому все разговоры о недопустимости поднятия утилизационного сбора на самоходные машины — это лишь крик отчаяния. И новая же тарифная политика правительства на ввоз импортных ATV должна заставить продавцов заморских машин еще раз крепко подумать о целесообразности строительства заводов в России.
Заградительные барьеры — обычная практика многих стран. Коль мы говорим о квадроциклах, то вот живой пример Китая. В свое время там установили ввозные пошлины на ATV в размере 125 процентов от их стоимости и через каких-то 10 лет вездеходы из Поднебесной буквально заполонили весь мир, составив серьезную конкуренцию именитым брендам. Видимо, успех КНР вдохновил и отечественных чиновников…
Напомним, что объектом повышения утилизационного сбора являются не только квадроциклы. Мотовездеходы и снегоболотоходы, согласно различным законам и подзаконным актам, входят в группу «Специализированная техника». В этой же группе и тракторы, и экскаваторы, и бульдозеры и много другой строительной и сельхозтехники. И вопрос индексации утильсбора касается всей группы, а не исключительно квадроциклов. Средства федерального бюджета, получаемые от взимания утильбора в отношении спецтехники, ежегодно направляются в том числе и на дополнительное финансирование механизмов поддержки спроса (льготный кредит и льготный лизинг).
Но получится ли повторить китайский сценарий в российских условиях? Вот это большой вопрос, учитывая небольшую, если уж по гамбургскому счету, емкость нашего рынка в этом сегменте. То есть риски, что наша страна все-таки окажется вообще без импортной техники, или с техникой по сумасшедшим ценам — очень велики.