Sportster S: новый болид от Harley-Davidson уже в России

Впрочем, самое главное в Sportster S — это новый двигатель Revolution Max 1250T V-Twin, обладающий отменной тягой во всех диапазонах работы. Для эффективного замедления на мотоцикл установлены мощные тормозные механизмы Brembo.
«Sportster S представляет собой очередной совершенно новый мотоцикл, построенный на платформе Revolution Max, и он задает новый стандарт эксплуатационных характеристик для всей линейки Sportster», — рассказал «АвтоВзгляду» Йохен Цайц глава Harley-Davidson.
«Мы взяли на себя обязательство вывести на рынок новые мотоциклы в соответствии с нашей стратегией повышения привлекательности бренда Harley-Davidson и сохранения его наследия — мы выполняем это обязательство», — добавил топ-менеджер Harley-Davidson.
Благодаря особому дизайну, Sportster S выглядит словно припавшим к земле, это визуально добавляет мощности. Массивное переднее колесо словно отсылает к классическому бобберу, в то время как высоко поднятые глушители и узкое соло-седло позаимствованы у флэт-трекера Harley-Davidson XR750.
Крышки двигателя из легкого магниевого сплава получили отделку Chocolate Satin. Текстура, цвет, покрытие и элементы дизайна подбирались таким образом, чтобы Sportster S выглядел как выставочный кастом-байк, который каким-то чудом оказался в чьем-то гараже.
С полным баком емкостью 11,8 литра Sportster S весит всего 228 килограммов. Кстати, круиз-контроль и противоугонная система, автоматически срабатывающая при приближении райдера к мотоциклу, входят в стандартную комплектацию. Доступные цвета лакокрасочного покрытия: Vivid Black; Stone Washed White Pearl; Midnight Crimson.
Sportster S поступит в дилерские центры Harley-Davidson к осеньи и будет продаваться по цене от 1 519 000 рублей.