Sportster S: новый болид от Harley-Davidson уже в России

Впрочем, самое главное в Sportster S — это новый двигатель Revolution Max 1250T V-Twin, обладающий отменной тягой во всех диапазонах работы. Для эффективного замедления на мотоцикл установлены мощные тормозные механизмы Brembo.

«Sportster S представляет собой очередной совершенно новый мотоцикл, построенный на платформе Revolution Max, и он задает новый стандарт эксплуатационных характеристик для всей линейки Sportster», — рассказал «АвтоВзгляду» Йохен Цайц глава Harley-Davidson.

«Мы взяли на себя обязательство вывести на рынок новые мотоциклы в соответствии с нашей стратегией повышения привлекательности бренда Harley-Davidson и сохранения его наследия — мы выполняем это обязательство», — добавил топ-менеджер Harley-Davidson.