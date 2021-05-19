Сотрудников МЧС пересадили на санкционные мотоциклы

Спецверсии Harley-Davidson для сотрудников пожарных и спасательных служб США появились по весьма грустному поводу — как дань памяти пожарным-спасателям, погибшим при спасении людей после теракта 11 сентября 2001 года.

Спецслужбы России не отстают и также уделяют все большее внимания оснащению своих парков двухколесной техникой, которая обеспечивает быстрое реагирование и существенно сокращает время на проведение спасательных мероприятий в условиях крупных городов и плотного автомобильного трафика, что более чем логично в нашей родной Москве, например.

Еще в 2019 году МЧС России выступило с инициативой, предложив провести испытания модели Road King Police для выполнения спасательных операций. Мотоциклы на службе МЧС оснащены тяжелым и габаритным оборудованием, поэтому данная модель имела все шансы на успех благодаря своим размерам, грузоподъёмности и низкому центру тяжести. Оснащение байков позволяет выполнять довольно широкий спектр работ.

Водитель мотоцикла, оперативно прибыв на место, может потушить возгорание на начальной стадии, произвести разведку, организовать эвакуацию или оказать первую помощь пострадавшим. Также в комплектации мотоциклов есть ранцевое устройство пожаротушения. Кроме того, на них расположены кофры с противоожоговой аптечкой «Аполло» и гидравлическим инструментом.

В ходе тестирования было проведено более 100 пожарных и спасательных операций и спасено 23 человеческих жизни. По результатам ведомство выявило существенные преимущества мотоцикла Harley-Davidson над моделями других производителей и поставило на службу 11 новых Road King Police, с чем мы их и поздравляем! В планах Harley-Davidson Россия и СНГ и МЧС России продолжение эффективного сотрудничества и существенное расширение парка мотоциклов, позволяющих оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и оказывать помощь людям.