Harley-Davidson презентовал целую россыпь новинок

Так, популярные бэггеры семейства Grand American Touring — модели Street Glide ST и Road Glide ST получили мощные двигатели Milwaukee-Eight 117 и новую темную и бронзовую отделку. Эти большие дальномагистральные байки способны унести райдера далеко за горизонт с максимально возможным комфортом.

На Street Glide ST установлен легендарный обтекатель Batwing с воздуховодом Splitstream и низкопрофильным тонированным ветровым щитком снижает воздействие встречного потока воздуха на голову райдера. Низкопрофильная консоль бака с боковой горловиной и низкопрофильная защита двигателя придают мотоциклу кастомный вид и отличают его от других моделей Touring. Отделка Matte Dark Bronze на колесах Prodigy из алюминиевого сплава, цветная полоса внизу на крышке коромысел, медальон на крышке ГРМ и классическая графика в виде надписи на баке изящно контрастируют с темным покрытием. Доступны два цвета лакокрасочного покрытия — Vivid Black и Gunship Gray. Укороченное переднее крыло придает профилю мотоцикла более спортивный и легкий вид.

Длина боковых кофров стала стандартной, а не увеличенной, как у Street Glide® Special. Воздушный фильтр Heavy Breather с наружным расположением фильтрующего элемента подчеркивает, что главное в этом мотоцикле — его высокие характеристики, а новое седло-соло придает Street Glide ST изящный и агрессивный вид.