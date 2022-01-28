Harley-Davidson презентовал целую россыпь новинок

Так, популярные бэггеры семейства Grand American Touring — модели Street Glide ST и Road Glide ST получили мощные двигатели Milwaukee-Eight 117 и новую темную и бронзовую отделку. Эти большие дальномагистральные байки способны унести райдера далеко за горизонт с максимально возможным комфортом.
На Street Glide ST установлен легендарный обтекатель Batwing с воздуховодом Splitstream и низкопрофильным тонированным ветровым щитком снижает воздействие встречного потока воздуха на голову райдера. Низкопрофильная консоль бака с боковой горловиной и низкопрофильная защита двигателя придают мотоциклу кастомный вид и отличают его от других моделей Touring. Отделка Matte Dark Bronze на колесах Prodigy из алюминиевого сплава, цветная полоса внизу на крышке коромысел, медальон на крышке ГРМ и классическая графика в виде надписи на баке изящно контрастируют с темным покрытием. Доступны два цвета лакокрасочного покрытия — Vivid Black и Gunship Gray. Укороченное переднее крыло придает профилю мотоцикла более спортивный и легкий вид.
Длина боковых кофров стала стандартной, а не увеличенной, как у Street Glide® Special. Воздушный фильтр Heavy Breather с наружным расположением фильтрующего элемента подчеркивает, что главное в этом мотоцикле — его высокие характеристики, а новое седло-соло придает Street Glide ST изящный и агрессивный вид.
Road Glide ST с его фирменным нависающим «клювом» стал еще более зловещим. Установленный на Road Glide характерный аэродинамический обтекатель Shark Nose с воздуховодом Splitstream снижает воздействие встречного потока воздуха на голову райдера. На обтекателе стоит тонированный низкопрофильный ветровой щиток. Две светодиодные фары Daymaker Reflector заливают дорогу потоком чисто-белого света. Низкопрофильная защита двигателя и консоль бака подчеркивают изящество линий Road Glide ST.
117-й мотор также дебютировал и на платформе Cruiser — его получили модели Low Rider S и Low Rider ST, эти мотоциклы строятся на шасси Softail. Low Rider S 117 — агрессивная модель с незаурядными характеристиками, созданная для райдеров, которые не привыкли довольствоваться малым. Для дальних поездок Low Rider ST оснащен жесткими кофрами и обтекателем. Обе эти модели имеют изящный, спортивный силуэт, выдержанный в кастомном калифорнийском стиле.
В дизайне Low Rider ST, этого представителя стиля спорт-туринг, прослеживается отсылка к существовавшему когда-то в Калифорнии увлечению «высокими мотоциклами». Сзади на мотоцикле установлены высокие и прочные боковые кофры, задняя подвеска тоже приподнята. Спереди стоит высокий руль, на раме установлен обтекатель в стиле FXRT. За рулем Low Rider ST вы сидите высоко и хорошо чувствуете дорогу. Добравшись до места назначения, просто снимите с Low Rider® ST боковые кофры и превратите его из мотоцикла для дальних поездок в «заряженный» городской круизер.
Не обошли своим вниманием инженеры и дизайнеры и супер-премиальную линейку CVO™ (Custom Vehicle Operations). В 2022 году в модельный ряд CVO вошли следующие мотоциклы: CVO Road Glide Limited, CVO Street Glide, CVO Road Glide и CVO Tri Glide. Эти мотоциклы отличаются эксклюзивными цветами лакокрасочного покрытия и дизайном отделки, которому нет равных в мотоциклетном и автомобильном мире.