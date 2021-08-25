Бунтарь с родины якудза: тест-райд Honda CMX1100 Rebel

CMX1100 Rebel хоть и напоминает внешне классический турер, все же по посадке ближе к кафе-рейсеру — центрально расположенные подножки заставляют пилота довольно высоко задирать ноги и обнимать коленями бензобак, так что у высоких мотоциклистов есть вероятность дискомфорта, особенно в зоне правой ступни — нога прижимается к кожуху коробки. Но это вполне нормально, ибо эргономика и комфорт у таких мотоциклов зачастую принесена в жертву стилю.
При этом чисто внешне Rebel в профиль напоминает нейкед, его оголенные «части тела» не оставляют никаких сомнений: перед тобой не такой уж и безобидный маленький мотоцикл. Но любые неудобства ничто, по сравнению с удобством использования «Бунтаря» по его прямому назначению, а создан он именно для городских прохватов. Короткий, узкий и очень мощный — его 4-тактный 2-цилиндровый 8-клапанный двигатель жидкостного охлаждения объемом 1084 см3 развивает мощность в 87 л. с. при 98 Нм крутящего момента, этот мотор, пусть и слегка с другими настройками, хорошо знаком любителям культовой модели Africa Twin.
Кроме того, в нашем случае еще и установлена роботизированная трансмиссия DCT с двумя сцеплениями. Ну и нельзя не отметить отличный темно-бордовый цвет «Бунтаря», который ему, безусловно, очень подходит.
Весьма серьезно поработали японцы над подвесками Rebel — телескопическая 43-миллиметровая вилка спереди и двусторонний маятник сзади с регулируемыми амортизаторами знают свое дело и отлично отрабатывают неровности. В режиме «Standard» мотоцикл нежен и податлив, если конечно не сходить с ума и не открывать гашетку «на все деньги».
Но все самое интересное начинается при переключении в режим «Sport», тут уже реакции Rebel становятся значительно резче и острее, двигатель начинает работать на более высоких оборотах, а коробка дольше держать включенной пониженную передачу. При этом мотоцикл тормозит двигателем, что добавляет ощущений спортивности. Ну и мощные тормозные механизмы, разумеется, никто не отменял.
Не пытаясь заново изобрести велосипед, Honda внедрила в свой круизер современные технологии, которые уже давно стали обыденными и привычными. Например, цветной ЖК-дисплей стандартной круглой формы прекрасно передает все данные, никакой лишней информации, а та, что есть отлично читается в любую погоду.
Большая круглая классическая фара с четырьмя диодами эффективно освещает дорогу в темное время суток и не слепит встречный транспорт. Под пилотским сиденьем притаился USB-разъем и небольшой бардачок, сиденье пассажира при желании можно легко демонтировать и тогда получится еще более стильный одноместный байк-соло.
Самое интересное, что несмотря на максимальную «открытость» CMX1100, его оголенное «тело» практически не забрызгивается дорожной грязью, даже после попадания под дождь мотоцикл остался чистым — аэродинамика в действии. При этом нужно быть очень отважным парнем, чтобы открутить ручку газа до упора — легкий CMX тут же начинает привставать на дыбы и пытаться вырваться из под пилота.
Впрочем, сильно опасаться этого не стоит, «Бунтарь» оснащен системой контроля подъема переднего колеса, а так же трекшн-контролем и системой ABS. В принципе, с управлением CMX1100 Rebel справится практически любой мотоциклист, даже начинающий или например девушка, ведь Honda, как уже упоминалось, традиционно довольно благосклонна к пилоту, в ней нет пугающей резкости.
Своим новым продуктом Honda показала, что готова играть не только на привычных для нее рынках спортивных, кроссовых и туринговых мотоциклов, но так же японцы готовы и поработать в нише туреров, даже несмотря на то, что в нашей стране, например, мотоциклы данного класса занимают небольшую долю продаж.
Тем не менее, у компактных туреров есть все возможности на место под солнцем и в России, ведь покупатель, как известно, голосует кошельком, а здесь у Honda есть шансы — модель CMX1100 Rebel в базовой комплектации стартует от 1 014 900 рублей, что существенно дешевле более крупных железных коней классом выше. При этом мощность, динамика и стиль остаются на высоком уровне, да в качестве японских мотоциклов уже давно никто не сомневается.