Бунтарь с родины якудза: тест-райд Honda CMX1100 Rebel

CMX1100 Rebel хоть и напоминает внешне классический турер, все же по посадке ближе к кафе-рейсеру — центрально расположенные подножки заставляют пилота довольно высоко задирать ноги и обнимать коленями бензобак, так что у высоких мотоциклистов есть вероятность дискомфорта, особенно в зоне правой ступни — нога прижимается к кожуху коробки. Но это вполне нормально, ибо эргономика и комфорт у таких мотоциклов зачастую принесена в жертву стилю.

При этом чисто внешне Rebel в профиль напоминает нейкед, его оголенные «части тела» не оставляют никаких сомнений: перед тобой не такой уж и безобидный маленький мотоцикл. Но любые неудобства ничто, по сравнению с удобством использования «Бунтаря» по его прямому назначению, а создан он именно для городских прохватов. Короткий, узкий и очень мощный — его 4-тактный 2-цилиндровый 8-клапанный двигатель жидкостного охлаждения объемом 1084 см3 развивает мощность в 87 л. с. при 98 Нм крутящего момента, этот мотор, пусть и слегка с другими настройками, хорошо знаком любителям культовой модели Africa Twin.

Кроме того, в нашем случае еще и установлена роботизированная трансмиссия DCT с двумя сцеплениями. Ну и нельзя не отметить отличный темно-бордовый цвет «Бунтаря», который ему, безусловно, очень подходит.