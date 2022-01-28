Гарцуем в лето: Honda представила CB300R 2022 модельного года

Двигатель объемом 286 см3 имеет жидкостное охлаждение и систему газораспределения DOHC 4V, а также проскальзывающее сцепление, что снижает вероятность проскальзывания заднего колеса при быстром переключении и резком торможении.

В основе Honda CB300R лежит трубчатая стальная рама, кроме этого, мотоцикл отныне оснащается вилкой SFF-BP USD диаметром 41 мм, она поглощает неровности и повышает контроль и комфорт при езде.

Также в оснащение CB300R входят передний 4-поршневой суппорт с радиальным креплением и плавающий тормозной диск, ABS под управлением блока IMU, конический стальной руль, обновленный ЖК-дисплей приборной панели и полностью светодиодное освещение — не такой уж и маленький набор для такого небольшого стильного кафе-рейсера.

CB300R 22-го модельного года будет доступен с новыми вариантами лакокрасочного покрытия Pearl Dusk Yellow и Mat Pearl Agile Blue, а также в цветах Mat Gunpowder Black Metallic и Candy Chromosphere Red.