Россияне бросились скупать новые мотоциклы

Согласно результатам исследования агентства «Автостат», использующего данные по оформлению электронных ПТС, за первые шесть месяцев 2023 года россияне приобрели 15 300 новых мотоциклов, что на 60,1% больше, чем в первой половине 2022-го. То есть дилеры уже реализовали почти столько же, сколько за весь прошлый год (15 500 единиц).

Отмечается, что основной объем продаж пришелся на второй квартал. Так, если в январе-марте наши сограждане купили 2000 байков, то в апреле-июне — 13 000. Но это, впрочем, неудивительно. Ведь именно в апреле состоялось фактическое открытие мотоциклетного сезона, и любители двухколесной техники поспешили «обновиться».

Если смотреть по месяцам, то отрицательную динамику сегмент продемонстрировал только в феврале, когда продажи упали на 5,8%. Все же остальное время фиксировался рост: от 3,3% в январе до рекордных за этот период 87,4% в июне.

Кстати сказать, совсем недавно портал «АвтоВзгляд» испытал в деле новый городской нейкед Bajaj Pulsar N250, и он, признаться, нас удивил. А чем именно, можно узнать здесь.