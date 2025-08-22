Российский рынок подержанных мотоциклов вырос в июле на 6%

В середине лета в нашей стране из рук в руки перешли 15 920 байков с пробегом. По сравнению с июлем 2024-го, спрос вырос на 6,1%. Однако в июне цифры были поинтереснее, не говоря уже о сегменте новых мотоциклов, увеличившимся на 19%.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Оказалось, что половина приобретенных россиянами в июле подержанных моциков имела японские гены. Еще 14% — китайские, на российские пришлось 8%. «Немцы» и «американцы» удостоились доли 7% и 5%.

Наиболее востребованным брендом на «вторичке» признана Honda — в России приобрели 3000 байков с таким шильдиком. На втором месте (2300 перепроданных экземпляров) по популярности обосновалась Yamaha. А тройку лидеров замкнула Suzuki с результатом в 1400 штук. В первую пятерку посчастливилось войти Kawasaki и BMW — реализовано 1300 и 1100 мотоциклов с пробегом.

Остается сказать, что чемпионский пьедестал в модельном рейтинге принадлежит Honda CBR — эта модель разошлась на вторичном рынке тиражом 617 единиц.