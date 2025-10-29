Россияне купили рекордное количество мотоциклов с пробегом в 2025 году

С января по сентябрь продажи подержанных мотоциклов в нашей стране впервые за год пробили 100-тысячную отметку, установив новый рекорд. По сравнению с прошлым годом спрос вырос на 5,9%.

Чаще всего наши люди брали «японцев»

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», за девять месяцев на отечественном рынке нашли новых владельцев 106,4 тыс. мотоциклов с пробегом. Согласно подсчетам экспертов, такой результат считается рекордным. Более того, до конца года может быть установлен новый максимум в сегменте.

Больше половины бэушных байков, приобретенных в России за обозначенный период, были японскими — 50,8%. Еще 12,8% или каждый восьмой приехали к нам из Китая, а 7,8% добрались из Германии. Наш двухколесный транспорт отвоевал 7,4% рынка, около 6% досталось американскому.

Самым популярным брендом признана Honda, пристроившая 20,8 тыс. своих байков. На второй строчке с 15,4 тыс. расположилась Yamaha, тройку лидеров замкнула Suzuki с 9,1 тыс.

Остается сказать, что чемпионом модельного рейтинга оказалась Honda CBR, разошедшаяся тиражом 4,3 тыс. штук.