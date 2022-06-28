Крутые «китайцы», самозарядные электрокары и другие прелести выставки RENWEX−2022

Напомним, что RENWEX всегда позиционировался как ведущая площадка в нашей стране, призванная демонстрировать передовые разработки в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и электротранспорта. Что неудивительно, ведь «Экспоцентр» организует данную выставку под патронатом Торгово-промышленной палаты и ряда Министерств РФ, а также при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей.

Однако, несмотря на высокий заявленный статус и пафосность мероприятия, RENWEX−2022 оказалась самой компактной за всю историю ее проведения. Для справки: все стенды этого форума легко уместились на площадке размером всего 70х70 «квадратов». Смех, да и только!

Впрочем, это не помешало продемонстрировать здесь ряд интересных новинок и технических решений. Это касалось в том числе и различных видов электрического транспорта (лодок, скутеров, кроссоверов), и соответствующей зарядной инфраструктуры. В частности, интерес постетителей вызвали как домашние и малогабаритные мобильные «электрозаправки», так и большие станции, осуществляющие быструю зарядку нескольких машин одновременно.

А из любопытных автомобилей на электротяге тут красовались люксовый кроссовер Hongqi E-HS9 и не менее премиальный Skywell ET5. Впрочем, не только Китаем единым, как говорится…

Подробнее — в эксклюзивном фоторепортаже портала «АвтоВзгляд».