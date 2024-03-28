Москва примет три международные автовыставки одновременно

В декабре 2024 года московский «Экспоцентр» станет площадкой сразу для трех автомобильных выставок — столица примет «легковой» автосалон RIAS, «грузовой» Comtrans International и «автобусный» Urbantrans. А подробности о предстоящем мероприятии организаторы раскрыли на пресс-конференции, на которой побывал и корреспондент портала «АвтоВзгляд».

Организаторы выставок подчеркивают, что они пройдут в статусе международных — помимо российских производителей, будут представлены компании из Беларуси, Китая, Турции, а также из других стран мира. Причем, как говорят в ITEMF Expo, не исключены в рамках грядущих автосалонов и мировые премьеры.

Партнером RIAS 2024, который откроется 12 декабря, станет китайская государственная машиностроительная корпорация Sinomach — на нее возложена задача обеспечить участие в экспозиции ключевых автопроизводителей из КНР, заинтересованных в сотрудничестве с российскими дилерами.

Comtrans International будет принимать гостей с 10 по 13 декабря — на эту выставку приедут более двух сотен производителей и дистрибьюторов грузовых машин и спецтехники, комплектующих и прицепов. Уже известно, что на стендах разместятся российские компании «АмберАвто» и БАЗ, турецкая Konturksan Trailer, а также китайские Dongfeng, Forland, Foton, Sany, Sitrak, Shacman и другие бренды.

В эти же даты пройдет выставка автобусов и пассажирской техники Urbantrans — та, что ранее проводилась под международным брендом Busworld. Ее экспозицию составит продукция отечественных компаний «Волгабас», ГАЗ, КАМАЗ, ЛиАЗ, НЕФАЗ, ПАЗ, белорусских МАЗ, «Неман», а также китайских Golden Dragon, Higer, King Long, Yutong, Zhong Tong и прочих марок.

Детальную информацию об экспонентах и потенциальных премьерах организаторы RIAS, Comtrans International и Urbantrans пообещали раскрыть летом 2024 года.