В Москве открылась уникальная выставка «МоторспортЭкспо-2024»

5-7 апреля в Москве пройдет единственная в стране выставка гоночной индустрии «МоторспортЭкспо»! Быстрейшая техника, новые бренды, мотофристайл, кастом и тюнинг, а также весь цвет российского гоночного мира будут ждать гостей в «Экспоцентре» на Красной Пресне.

Здесь вы окажетесь в эпицентре гоночной жизни и сможете вживую пообщаться с именитыми спортсменами: поучаствовать в public talk с пилотами Russian Drift Series, Никитой Мазепиным, Виталием Петровым, сделать фото с Алексеем Колесниковым, сфотографироваться с Анастасией Нифонтовой, познакомиться с рекордсменами национального фестиваля скорости «Жигулевская миля», а также увидеть нереальный мотофристайл мирового уровня от именитых спортсменов.

Традиционно на выставке «МоторспортЭкспо» производители и дилеры представляют свои новинки и самые лучшие модели техники, специальной экипировки, масел, элементов тюнинга и сопутствующих товаров: Aimol, BSE Russia, Koshine, LAVR MOTOLINE, Maxima Racing Oil, Motorrika, MS-Marchal, Phiten, PROGASI, Racer, Ravenol, ROCKOT-MOTORS, SMK, SSSR, STAREZZI, Volume, XGZ, АНО «Гоночная команда МСК», НТК Нордоил и многие-многие другие.

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Однако выставка «МоторспортЭкспо 2024» — это не только красивая статичная экспозиция и лучшие гонщики страны, но и настоящее шоу! В рамках выставки вы увидите шоу мотофристайла, соревнования по велофристайлу, сможете попробовать себя в роли пилота на крутых гоночных симуляторах, поучаствовать в конкурсах и розыгрышах, а также побывать на еще четырех мероприятиях по одному билету: на выставках «Мотовесна», «Велокульт», «ЕДрайв» и «РЕактивный отдых».Подробности о мероприятии можно найти здесь.