Чего опасаться семьям, едущим к Черному морю на своем авто по трассе М4 «Дон»

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В этом году хотел поехать с семьей на юга на своей машине. Прокатиться по побережью, съездить в горы, короче — не быть привязанным к одному месту. Но в итоге плюнул на затею и по-старинке купил тур в Турцию — уж больно сомнительным удовольствием показался мне автопробег по главной магистрали, ведущей к Черному морю — трассе М4 «Дон». И вот, почему…
Ефим Розкин

Ну, для начала напомню о 18 платных участках на этой дороге, за проезд по которым придется заплатить около 3000 рублей в оба конца. Конечно, для семьи из трех человек это куда дешевле, чем путешествие на поезде или самолете, однако с учетом цен на бензин, поездка до, скажем, Сочи встанет примерно в 13 000 рублей, и тут уже плацкартный вагон окажется куда выгоднее.

К тому же и на платных участках трассы, и на пока еще бесплатных именно к началу сезона отпусков в изобилии появились знаки, снижающие разрешенную скорость движения до 60—70 км/ч даже на «платниках» в связи с якобы ведущимися дорожными работами. На самом деле, как рассказывают очевидцы, вернувшиеся из тех мест совсем недавно, никаких работ на прекраснейшем дорожном полотне нет.

Как нет ни дорожной техники, ни оборудования в виде тех же строительных заборчиков-конусов, ни собственно рабочих. Зато в изобилии присутствуют гаишные засады. При этом, как рассказал мне, например, лидер «Синих ведерок» Петр Шкуматов, гайцы тормозят в основном машины, водители которых превышают скорость на 60 и больше км/ч. А таких немало, что вполне понятно. Рулевые, не видя на платном участке ремонтов, продолжают топить на максимально разрешенных для магистрали скоростях, игнорируя подло установленные ограничивающие знаки (или считают, что их просто забыли убрать) — и вуаля, попадают под лишенческую статью, а точнее — гаишный развод на деньги.

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Для верности эксперты рекомендуют «тошнить» по всему платнику на скоростях не выше 90 км/ч, теряя драгоценные отпускные часы, но попадая в худшем случае на пятисотрублевые штрафы. Но мне это надо за мои же деньги?

Особенно если учесть, что в районе пресловутых села Лосево и города Павловска, что в Воронежской области, по-прежнему можно встрять в многочасовую — до 5—6 часов! — пробку — объезд тут так и не построен. Можно, воспользовавшись услугами местных жителей, пойти в объезд, заплатив проводнику 1000 рублей, но риск оставить на «тайных тропах» подвеску или пробить все четыре колеса невероятно велик…

И, наконец, не стоит забывать, что в Анапе, Сочи, Геленджике, Горячем Ключе, Джугбе и ряде других мест Краснодарского края, как и в ставропольских Ессентуках, Кисловодске, Железноводске, Пятигорске вы вынуждены будете платить так называемый курортный сбор, о чем портал «АвтоВзгляд» уже писал.

превышение скорости, штрафы, произвол ГАИ, автопутешествие, туризм, автотуризм, платные дороги
23 мая 2019
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