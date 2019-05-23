Чего опасаться семьям, едущим к Черному морю на своем авто по трассе М4 «Дон»

Ну, для начала напомню о 18 платных участках на этой дороге, за проезд по которым придется заплатить около 3000 рублей в оба конца. Конечно, для семьи из трех человек это куда дешевле, чем путешествие на поезде или самолете, однако с учетом цен на бензин, поездка до, скажем, Сочи встанет примерно в 13 000 рублей, и тут уже плацкартный вагон окажется куда выгоднее.

К тому же и на платных участках трассы, и на пока еще бесплатных именно к началу сезона отпусков в изобилии появились знаки, снижающие разрешенную скорость движения до 60—70 км/ч даже на «платниках» в связи с якобы ведущимися дорожными работами. На самом деле, как рассказывают очевидцы, вернувшиеся из тех мест совсем недавно, никаких работ на прекраснейшем дорожном полотне нет.

Как нет ни дорожной техники, ни оборудования в виде тех же строительных заборчиков-конусов, ни собственно рабочих. Зато в изобилии присутствуют гаишные засады. При этом, как рассказал мне, например, лидер «Синих ведерок» Петр Шкуматов, гайцы тормозят в основном машины, водители которых превышают скорость на 60 и больше км/ч. А таких немало, что вполне понятно. Рулевые, не видя на платном участке ремонтов, продолжают топить на максимально разрешенных для магистрали скоростях, игнорируя подло установленные ограничивающие знаки (или считают, что их просто забыли убрать) — и вуаля, попадают под лишенческую статью, а точнее — гаишный развод на деньги.