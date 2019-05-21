На трассе М-4 «Дон» стали проверять водителей на алкогольное опьянение

Пресс-служба госкомпании «Автодор», под чьим управлением находится трасса М-4, сообщила, что в Воронежской области в офисах продаж транспондеров на 515-м и 620-м км открылись пункты, где можно пройти медицинское экспресс-обследование, в частности измерить артериальное давление и температуру тела.

Организаторы не забыли поставить и алкотестеры, видимо, для тех, кто уже сел за руль, но не уверен: ведь «выхлоп» может дать не только алкоголь, но и вполне невинные на первый взгляд продукты или лекарства.

Кстати, обследуемый, по итогам ревизии, получает на руки распечатку со всеми показателями. С этим документом можно даже обратиться в медучреждение, если это необходимо. Если кабинки будут востребованы, то такие точки откроют и на других платных трассах.

Напомним, что там же, на M-4 в Воронежской области на участке с 589 по 741 км в районе села Лосево и города Павловска с 24 мая по 15 сентября введут особый режим для большегрузов (более 12 тонн): закроют проезд в праздничные дни, а также с пятницы по воскресенье с 8:00 до 22:00.