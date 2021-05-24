Почему стоит сводить детей на фильм «Форсаж 9»

Девятый «Форсаж» уже больше напоминает боевик, нежели кино про уличных гонщиков, но крутые «тачки» здесь, как прежде, на первом месте и к ним приковано самое пристальное внимание. Кроме того, каждая серия добавляет головокружительных трюков. И пусть многие их них нарушают законы физики и всемирного тяготения, зато смотреть интересно.

На спорткарах лихо гоняют по джунглям, по ним стреляют из автоматов, но автомобили главных героев стойко держат удары. Машины даже не расшибаются в лепешку, когда сталкиваются с различными препятствиями, которые в реальной жизни превратили бы любой спорткар в груду металлолома. Все как в детской игре про героев и злодеев.

Сценаристы смело расписали и идею фильма. По сюжету, в Грузии, оказывается, есть своя космическая промышленность и космодром, с которого запускают спутники. Видимо, обычное дело и то, что по улицам Тбилиси едет бронированный грузовик-монстр, которому нет преград. Останавливает его только лихая команда Доминика Торетто.

Отдельно хотелось отметить звуковое сопровождение, потому как кино сняли с применением технологии Dolby Atmos. Напомним, что с этим решением звукорежиссерам не нужно ограничивать звук определенным каналом. Они могут указать, откуда исходит каждый отдельный элемент и куда он движется. В результате создается ощущение, что звуки появляются прямо из помещения, в котором сидит зритель. Например слышно, будто высокофорсированный двигатель автомобиля работает словно за стенкой кинотеатра. Интересное ощущение, которое понравится не только взрослым, но и детям. Так что в кино можно пойти всей семьей.