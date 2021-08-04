Чем отличаются М4 «Дон» и М11 «Нева»: выбираем маршрут для автопутешествия

Увы, но 23% опрошенных рванули на юга — в Сочи и Крым, о чем сильно пожалели. Увы — потому, что Черное море оказалось откровенно разорительным. К тому же в не меньшей степени настроение испортила трасса М4 «Дон»: дикие очереди в пунктах оплаты, многочасовые заторы из-за непрекращающихся ремонтов дороги плюс безобразные гаишные «разводы на бабки». Одним словом, путь к пляжу и возвращение домой смазывают все впечатление от каникул.

И в этом смысле куда больше повезло тем 4% сограждан, что выбрали местом отдыха Карелию. Весьма необременительная, практически без заторов дорога, полное отсутствие гаишников, вменяемые цены на все и вся. Впрочем, подробнее о всех прелестях поездки на Ладогу и Онегу вы узнаете из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд».

…Да, еще 2% респондентов рискнуло съездить на Алтай, но это уже совсем другая история.