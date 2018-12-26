Какие машины чаще всего останавливает ГИБДД в Новый Год

Одним из главных «кандидатов» на остановку и проверку документов дорожными полицейскими во время праздничных каникул традиционно считается недорогая машина типа древних «жигулей», узбекской «Daewoo» или иномарки приличного бренда, но уже изрядно потрепанной длительной эксплуатацией.
Не секрет, что на таких транспортных средствах перемещаются люди, у которых не густо денег в кармане. В том числе и маргинальная прослойка граждан, склонная к безответственным и антиобщественным поступкам, включая употребление алкоголя за рулем. Поэтому подобные машины вызывают повышенный интерес у дорожных полицейских.
Вторая категория машин, которая наверняка в новогодние праздники пользуется не менее пристальным вниманием ГИБДД, это каршеринговые авто.
Многие пользователи этого сервиса подсознательно ассоциируют езду за рулем арендованной «тачки» с поездкой на такси. В последнем случае, будь ты хоть трижды пьян, претензий со стороны ГИБДД к тебе никаких.
Вот и за руль «каршеринга» многие садятся подшофе, почему-то считая, что это никому не повредит, и что на такие авто полиция внимания не обращает. Это абсолютно не так — каршеринговые автомобили сотрудники ДПС с удовольствием останавливают, как раз будучи осведомлены о подобных настроениях среди пользователей сервиса.
Третий кандидат на остановку в праздничные дни — «джипы». Под этим собирательным термином в просторечии обычно подразумевают не только авто американского бренда, но вообще все кроссоверы.
Сейчас за рулем SUV можно встретить представителей всех социальных слоев и групп, но отголоски представлений о подобных авто, как о транспорте для «крутых», ставящих себя выше закона, все еще бытуют. А потому — пожалуйте на проверку документов в приоритетном порядке!
Все вышесказанное справедливо, преимущественно, для городских условий. Что касается сельской и деревенско-дачной пасторали, то во время новогодних праздников местная ДПС будет устраивать засады в самых неожиданных местах, даже на проселочных дорогах в надежде поймать за рулем пьяненького отдыхающего, отправившегося на машине в соседний магазин за «добавкой».
В такой ситуации марка, модель и возраст вашего авто не важны — все равно остановят и обнюхают…