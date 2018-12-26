Какие машины чаще всего останавливает ГИБДД в Новый Год

Одним из главных «кандидатов» на остановку и проверку документов дорожными полицейскими во время праздничных каникул традиционно считается недорогая машина типа древних «жигулей», узбекской «Daewoo» или иномарки приличного бренда, но уже изрядно потрепанной длительной эксплуатацией.

Не секрет, что на таких транспортных средствах перемещаются люди, у которых не густо денег в кармане. В том числе и маргинальная прослойка граждан, склонная к безответственным и антиобщественным поступкам, включая употребление алкоголя за рулем. Поэтому подобные машины вызывают повышенный интерес у дорожных полицейских.

Вторая категория машин, которая наверняка в новогодние праздники пользуется не менее пристальным вниманием ГИБДД, это каршеринговые авто.