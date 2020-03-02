«Формула-1» не боится коронавируса

Ранее свои опасения по поводу своевременного прибытия на этап высказывала итальянская команда Ferrari. Действительно, какие же гонки без ее участия. При этом «Скудерия» обращала внимание, что если она не приедет в Австралию, то технической поддержки лишатся команды, которые используют ее моторы — Haas и Alfa Romeo.

Напомним, что сейчас Австралия ограничила въезд в страну только путешественникам из Китая и Ирана. Люди, побывавшие в этих государствах должны провести хотя бы 14 дней в другой стране, прежде чем пересекать границу «зеленого континента».

Портал Motorsport.com, видимо, чтобы успокоить болельщиков, процитировал главного врача Австралии Брендана Мерфи: «В Италии и Южной Корее действительно зарегистрированы вспышки вируса, но все они успешно локализованы. Введение запрета на прибытие из этих стран было бы непропорциональным».

Так что гонки пройдут вовремя и при любой погоде.