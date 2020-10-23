Обновленный Infiniti QX80 оценили в грязном женского ралли

Да, досталось «Финику» от девушек — Николь Уэйклин и Элис Чейз примчались к финишу, набрав более 800 зачетных очков. Результат обязан не только мастерству и ловкости участниц, но и способностям самого автомобиля.

– Невероятно сложное испытание, но и радость от его преодоления абсолютно незабываемая, я счастлива, что смогла пройти все трудности вместе с Николь и QX80, который оказался идеальным спутником на сложнейшем маршруте, — поделилась своими эмоциями Элис Чейз.

Внедорожник Infiniti QX80 получил увеличенный клиренс, специально подготовленную подвеску, усиленные бамперы и «зубастую» резину. Отдельного респекта заслуживает полноприводная трансмиссия All-Mode 4WD с системой изменения настроек Terrain Select.

А вот мотор обошелся без доработок. Да и зачем, если под капотом живет проверенный опытом и нагрузками 5,6-литровый V8, выдающий 405 сил дури. В дуэте с ним выступает скорострельная гидромеханика о семи скоростях.