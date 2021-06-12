Ралли «Казахстан-2021»: пилоты потеряли механиков

– Ехали очень аккуратно, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. В среднем темпе прошли всю трассу, как и было задумано. На подобных соревнованиях выступают спортсмены высокого уровня, поэтому никто рисковать не стал. Все проехали без происшествий. Разве что на одной машины повредили диск, а у кого-то возникли проблемы с радиатором. В общем, сегодня крались на мягких лапах. Но завтра борьба будет серьезная…

В абсолютном зачете первым к финишу пришел Язид Аль-Раджи, которому специалисты изначально сулили победу в гонке. Однако по результатам двух дней первым все равно остается Серрадори, несмотря на то, что он показал только третий результат дня. Вторым, с отставанием от Язид Аль-Раджи на 47 секунд, пришел швед Маттиас Экстрём. Сейчас Серрадори опережает Аль-Раджи на 7 минут 09 секунд над, а Экстрёма — на 10 минут 32 секунды. По меркам ралли-рейдов преимущество незначительное.