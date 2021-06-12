Ралли «Казахстан-2021»: пилоты потеряли механиков

– Ехали очень аккуратно, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. В среднем темпе прошли всю трассу, как и было задумано. На подобных соревнованиях выступают спортсмены высокого уровня, поэтому никто рисковать не стал. Все проехали без происшествий. Разве что на одной машины повредили диск, а у кого-то возникли проблемы с радиатором. В общем, сегодня крались на мягких лапах. Но завтра борьба будет серьезная…
В абсолютном зачете первым к финишу пришел Язид Аль-Раджи, которому специалисты изначально сулили победу в гонке. Однако по результатам двух дней первым все равно остается Серрадори, несмотря на то, что он показал только третий результат дня. Вторым, с отставанием от Язид Аль-Раджи на 47 секунд, пришел швед Маттиас Экстрём. Сейчас Серрадори опережает Аль-Раджи на 7 минут 09 секунд над, а Экстрёма — на 10 минут 32 секунды. По меркам ралли-рейдов преимущество незначительное.
В зачете квадроциклов изначально выступало четыре спортсмена. Родольфо Гийоло из Гватемалы крепко навернулся на первом этапе. Результат — перелом ребра и ключицы. Дальнейшее участие невозможно. Лидирует аргентинец Мануэль Андухар, увеличивший разрыв от следующего за ним россиянина Александра Максимова до 7 минут 49 секунд.
В зачете мотоциклов первым пришел Скайлер Хоуз Husqvarna и ему удалось подняться на второе место, сместив Росса Бранча на Yamaha на третью позицию. На первом месте по итогам двух этапов по-прежнему австриец Маттиас Уолкнер на KTM 450.
Очень уверенно едут российские автомобили ГАЗ. Они отстают от прототипов, но демонстрируют исключительную проходимость и надежность.
— Основная особенность нашей команды в том, что на машинах используются серийные узлы и агрегаты, — рассказывает руководитель «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Это принципиальная позиция завода ГАЗ. Таким образом в боевых условиях проверяется надежность автомобилей, верность принятых конструкторских решений. После соревнований инженеры изучают отчет и при необходимости вносят изменения. Разумеется, мы стремимся к победе. Но все же лозунг «победа любой ценой» нам не подходит…
Второй день марафона стартует неподалеку от курорта Кендерли и возвращением в Актау на отрезке 330,12 км. Организаторы обещают самый тяжелый день — 330 км с тяжелыми песками. Сколько машин доберется до финиша?