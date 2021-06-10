Ралли Казахстан 2021: без навигации и сна

Пятидневное ралли требует от участников высокого мастерства и четко выработанной стратегии. Нужно не только пройти весь маршрут с максимальной скоростью. Принципиально важно сохранить машину. Любая поломка сводит на нет все с таким трудом завоеванное преимущество.
Открывали трассу мотоциклы, причем первым шли аргентинец Лучано Бенавидеса и немецкий гонщик Себастьян Бюлер. Первым ехать сложно — если последующие видят следы и идут по ним, то первый сам определяет маршрут. А мотоциклисту особенно тяжело — штурмана у него нет. Он сам и драйвер, и штурман в одном лице. 11-м из мотоциклистов стартовал Бран из команды Yamaha. Он действовал тактически верно — не стал даже пытаться обогнать лидеров и тихой сапой добрася до финиша. Следуя по следам первопроходцев, он показал лучшее время. За ним с отставанием в 2 минуты 8 секунд следует Матиас Уолкнер из KTM. Скайлер Хоуз на Husqvarna, Адриен ван Беверен и Эндрю Шорт на Yamaha замыкают пятерку лидеров.
— Сегодня был быстрый этап, сказал Бранч. И мне он очень понравился. Скорости были действительно высокими. Было весело. Этап оказался длинным, со множеством обозначений в дорожной книге. Теперь мы с нетерпением ждем еще четырех гоночных дней.
Вот так, после изнурительной гонки по пескам длиной 280 км, он говорит, что «было весело». Действительно, настоящие лидеры — а в первенстве мира участвуют именно такие — едут с удовольствием. И удивительные победы достигаются именно на кураже.
Навигация действительно оказалась непростой. Очень важна сработанность экипажа и взаимное доверие. В одном из участков много машин проскакивало мимо нужного поворота. Я понять этого не мог и после гонки обратился за разъяснением к профессионалу:
— В этом участке была неожиданная ловушка, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. Влево, в пески, уходил верный путь. А прямо вела накатанная дорожка, причем впереди виднелось скопление машин и люди. Как выяснилось позже, там снимали исторический фильм. А экипажу кажется, что это зрители и очень сложно не поехать прямо. Условный рефлекс пилота — кати мимо зрителей, они собираются там, где все едут. Но в нашем экипаже опытнейший штурман Евгений Павлов, которого обмануть сложно. Поэтому мы проехали маршрут верно.
Победителем дня неожиданно для всех стал экипаж Серрадори и Минаудье на подготовленном в ЮАР багги Century CR6. Их время — 3 часа 23 минуты 38 секунд. Аргентинец Лучио Альвареса отстает на 1 минуту 55 секунд.
— Я хорошо чувствовал машину, — отметил Серрадори после финиша. Навигация была сложной, маршрут — с небольшими дюнами и высокими скоростями. Смотрю на предстоящие этапы с оптимизмом.
Третье и четвертое места заняли коллеги Альвареса из команды Toyota Overdrive: Ронан Чабот и Язид Аль-Раджи. На пятом месте швед Маттиас Экстрём. Многие специалисты пророчат победу Язид Аль-Раджи. Он шел очень хорошо, но все карты спутала навигационная ошибка.
— Мы повернули не туда на одном перекрестке, прорисовка в легенде была не совсем понятной. Мы потеряли около 15 минут, но завтра будет новый день, — сказал Аль-Раджи.
Действительно, первый день пристрелочный. Начинается двухдневный марафон. После 279-километрового пробега экипажи самостоятельно будут обслуживать машины. Ночевка на бивуаке в Кендерли на Каспийском море. И вряд ли всем удастся выспаться…