Ралли Казахстан 2021: без навигации и сна

— Сегодня был быстрый этап, сказал Бранч. И мне он очень понравился. Скорости были действительно высокими. Было весело. Этап оказался длинным, со множеством обозначений в дорожной книге. Теперь мы с нетерпением ждем еще четырех гоночных дней.

Вот так, после изнурительной гонки по пескам длиной 280 км, он говорит, что «было весело». Действительно, настоящие лидеры — а в первенстве мира участвуют именно такие — едут с удовольствием. И удивительные победы достигаются именно на кураже.

Навигация действительно оказалась непростой. Очень важна сработанность экипажа и взаимное доверие. В одном из участков много машин проскакивало мимо нужного поворота. Я понять этого не мог и после гонки обратился за разъяснением к профессионалу:

— В этом участке была неожиданная ловушка, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. Влево, в пески, уходил верный путь. А прямо вела накатанная дорожка, причем впереди виднелось скопление машин и люди. Как выяснилось позже, там снимали исторический фильм. А экипажу кажется, что это зрители и очень сложно не поехать прямо. Условный рефлекс пилота — кати мимо зрителей, они собираются там, где все едут. Но в нашем экипаже опытнейший штурман Евгений Павлов, которого обмануть сложно. Поэтому мы проехали маршрут верно.