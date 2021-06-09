Ралли Казахстан 2021: без старта — сразу в бой

Ралли обещает быть очень тяжелым. Но трудности не пугают, а наоборот, радуют спортсменов. Чувствуется общий приподнятый настрой — все рвутся в бой. В ралли попадают люди особого склада, которые получают удовольствие от подобных схваток. Прославленный летчик-ас второй мировой войны Николай Скоморохов дал заголовок своей книге — «Боем живет истребитель». Трусы и нытики не приживались в активной боевой среде и здесь, в ралли-марафонах — та же история.

Организаторы проложили практически полностью новый маршрут. А чтобы окончательно добить экипажи, включили марафонский этап для всех участников пробега.

— Мы привезли в Казахстан четыре машины, — рассказал «АвтоВзгляду» руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. Полтора месяца назад мы гонялись в астраханских песках, сейчас снова пески, причем ожидаются даже более суровые. Второй и третий день — марафонский этап. Это означает, что экипажи после изнурительной гонки второго дня должны самостоятельно подготовить машины к третьему этапу. Немного отдохнуть — если, конечно, на сон останется время — и снова в бой.

Это сделано для того, чтобы поддержать дух прежнего, настоящего ралли — когда помощь была далеко и экипажи рассчитывали на себя. В марафонские дни даже шейх и принц Саудовской Аравии (да, они выступают в ралли!) возьмут инструменты, засучат рукава и полезут под машину. Исключений не будет!