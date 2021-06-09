Ралли Казахстан 2021: без старта — сразу в бой

Международное ралли Казахстан в четвертый раз проходит в Мангистауской области. Спортсмены считают это ралли коварным. Основные проблемы — непростой ландшафт и большая протяженность. Пять дней — не шутка. Прикаспийские пески высасывают из экипажей жизненные силы с жадностью вампира. Так что еще перед стартом всем понятно, что к финишу прибудут далеко не все. Карантинная ситуация прошлого, 2020 года не позволила провести ралли.
В этом году эпидемиологическая картина не многим лучше, но от ограничений устали все. Так что и спортсмены, и организаторы пришли к выводу, что жизнь продолжается. Есть, конечно, попытки соблюдать некие приличия. Так, стараются не проводить большие мероприятия. Отменили торжественный старт. Ему заменой стала пресс-конференция, на которой полторы дюжины журналистов рассадили по огромному залу. В остальном ковидных ограничений практически не видно.
Ралли обещает быть очень тяжелым. Но трудности не пугают, а наоборот, радуют спортсменов. Чувствуется общий приподнятый настрой — все рвутся в бой. В ралли попадают люди особого склада, которые получают удовольствие от подобных схваток. Прославленный летчик-ас второй мировой войны Николай Скоморохов дал заголовок своей книге — «Боем живет истребитель». Трусы и нытики не приживались в активной боевой среде и здесь, в ралли-марафонах — та же история.
Организаторы проложили практически полностью новый маршрут. А чтобы окончательно добить экипажи, включили марафонский этап для всех участников пробега.
— Мы привезли в Казахстан четыре машины, — рассказал «АвтоВзгляду» руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. Полтора месяца назад мы гонялись в астраханских песках, сейчас снова пески, причем ожидаются даже более суровые. Второй и третий день — марафонский этап. Это означает, что экипажи после изнурительной гонки второго дня должны самостоятельно подготовить машины к третьему этапу. Немного отдохнуть — если, конечно, на сон останется время — и снова в бой.
Это сделано для того, чтобы поддержать дух прежнего, настоящего ралли — когда помощь была далеко и экипажи рассчитывали на себя. В марафонские дни даже шейх и принц Саудовской Аравии (да, они выступают в ралли!) возьмут инструменты, засучат рукава и полезут под машину. Исключений не будет!
В Казахстан прибыло сорок один экипаж FIA, 14 мотоциклов и четыре квадроцикла, участвующих в очень важном этапе Чемпионата мира FIM по кросс-кантри ралли. Есть и два грузовика, едущих в национальном зачете Кубка мира по ралли-рейдам. Всего 106 спортсменов из 33 стран.
— Через три недели стартует ралли-марафон «Шелковый путь», и наша задача состоит в том, чтобы обкатать штурманов, — пояснил «АвтоВзгляду» руководитель грузового подразделения команды «ГАЗ Рейд Спорт» Михаил Шкляев. Сейчас изменились правила. Если раньше дорожную книгу-легенду выдавали вечером накануне гонки и у штурмана было время хорошо подготовиться, то сейчас штурман он ее получает за 15 минут до старта. Все согласно правилам Кубка мира. Теперь у штурмана нет времени не то, чтобы подготовиться, даже пролистать дорожную книгу! Штурман должен научиться читать с листа в условиях тяжелейшего марафона.
Так организаторы ралли поступают неспроста. Когда книгу выдают за много часов до старта, ее фотографируют, отправляют специалистам по картографии, так называемым мэперам. Те, зная точные координаты старта и финиша, на компьютере по хорошим картам прокатывают маршрут, записывают трек и отправляют экипажам. Те открывают трек в своих телефонах и могут ехать, не боясь заблудиться, и с огромной скоростью. А движение по известному треку запрещено правилами рейдов. Вот поэтому и стали выдавать книги за 15 минут до старта. За это время ни один мэпер ничего сделать не успеет.
В Казахстан приехали лучшие пилоты и команды планеты. Матье Серадори — победитель Africa Eco Race, победитель многих этапов Кубка мира Язид Аль-Раджи, российский чемпион Владимир Васильев, аргентинский дуэт — Лучио Альварес и Хуан Крус Якопини, прославленный гонщик Ронан Шабо. В категории Т1 на Ford F-150 Evos выступает опытный чешский ветеран Мирослав Заплетал.
В категории Т3 явным предпочтением пользуется Can-Am Maverick X3. В целую группировку BRP затесалась только одна Yamaha YXZ 1000 R под управлением Марата Абыкаева. Как объясняют спортсмены: у Yamaha мотор надежнее, но у Can-Am Maverick X3 гораздо лучше подвеска, за что и ценят профессионалы это багги.
В Казахстане приехали сильнейшие мотоциклетные команды — Red Bull KTM Factory Racing, Hero Motorsports Team Rally, Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing и официальная команда Monster Energy Yamaha Rally. Россияне отлично знают Yamaha, КТМ и Husqvarna, но индийский производитель мототехники Hero мало известен у нас. Между тем, эта компания обеспечивает половину гигантского мотоциклетного рынка Индии и неплохо себя чествует на спортивных трассах. Во всяком случае, вечером перед стартом все конкуренты проводили дополнительные настройки и проверки, а мотоциклы Hero спокойно стояли — подготовленные и прикрытые чехлами.
Что ж, время покажет, насколько оправдано такое спокойствие.