Не стой под «Стрелой»: в России хотят выпускать новый броневик

Работы по проекту начались в 1995-м. Грезилось семейство кентавров — грузовики, внедорожники, пикапы, цельнометаллические кузова, бортовые платформы, задний привод, полный привод, блокировки… Но из подручных материалов имелась лишь недоделанная модель 3307, нуждающаяся в серьезной доводке. Особенность советского автопрома — не доводить конструкцию до ума, а побыстрее набрасываться на новую, чтоб начальству предъявить вместо неочевидной модернизации, восхитительную новизну.
«Атаман» получился страшным. Это был обычный грузовик, но с несуразным кузовом. Больше всего он напоминал переболевший чумкой автобус КаВЗ-3976, похудевший и осунувшийся. Задорного внедорожника не случилось. Вместо него родились очень страшный пикап и не менее страшный автобус. Родовой травмой, определявшей облик любого «Атамана», стала кабина от грузовика с несуразно большим лобовым стеклом. Их было некуда девать. Сварочное оборудование могло ваять только большие кабины, неподходящие к русскому Suburban.
Даже придя в себя, ГАЗ не сумел придумать нормальный автомобиль и на смену проекту «Атаман-1» выдал пугающего «Атамана-2». Лишь с третьего раза в 2003 году заводчан накрыла гармония, позволившая создать ладный внедорожник ГАЗ-3106. Но было поздно. Машина мелькнула на выставках, всем понравилась, но завод к этому моменту окончательно надорвался от непривычной регулярной работы, и вкладывать в проект ему было нечего.
Все эти усилия по внедорожнику не привели к результату потому, что в основе имели русскую идею «на грош пятаков». Имея никчемный грузовик, хотелось при минимуме затрат получить модный внедорожник. Сшить костюм из папиной шинели. И вот ГАЗу помогли достать из сарая забытые грабли, стряхнуть пыль, мелом нарисовать на асфальте необходимые точки и подставить лоб.
Дело в том, что Арзамасский машиностроительный завод (АМЗ), известный производством БТР и автомобиля «Тигр» и принадлежащий наравне с ГАЗом Олегу Дерипаске, изобрел бронеавтомобиль «Стрела». Максимально унифицированный с нынешней «Газелью».
Вдохновения от содеянного хватило заявить, что совсем скоро будет освоена не только бронированная версия для войны, но и гражданская небронированная, модная, красивая.
Но если ее выпуск оставят на Арзамасском машзаводе, то про гражданскую «Стрелу» мы больше никогда не услышим. А коли отдадут в Нижний Новгород, то от этого нового внедорожника марки ГАЗ мы еще не раз вздрогнем.
Кстати, есть идея по адаптации названия. Пусть называется «Стрелец», как девятый знак Зодиака. Он вполне удачно характеризуется невменяемостью и безумствами.