Не стой под «Стрелой»: в России хотят выпускать новый броневик

Работы по проекту начались в 1995-м. Грезилось семейство кентавров — грузовики, внедорожники, пикапы, цельнометаллические кузова, бортовые платформы, задний привод, полный привод, блокировки… Но из подручных материалов имелась лишь недоделанная модель 3307, нуждающаяся в серьезной доводке. Особенность советского автопрома — не доводить конструкцию до ума, а побыстрее набрасываться на новую, чтоб начальству предъявить вместо неочевидной модернизации, восхитительную новизну.

«Атаман» получился страшным. Это был обычный грузовик, но с несуразным кузовом. Больше всего он напоминал переболевший чумкой автобус КаВЗ-3976, похудевший и осунувшийся. Задорного внедорожника не случилось. Вместо него родились очень страшный пикап и не менее страшный автобус. Родовой травмой, определявшей облик любого «Атамана», стала кабина от грузовика с несуразно большим лобовым стеклом. Их было некуда девать. Сварочное оборудование могло ваять только большие кабины, неподходящие к русскому Suburban.

Даже придя в себя, ГАЗ не сумел придумать нормальный автомобиль и на смену проекту «Атаман-1» выдал пугающего «Атамана-2». Лишь с третьего раза в 2003 году заводчан накрыла гармония, позволившая создать ладный внедорожник ГАЗ-3106. Но было поздно. Машина мелькнула на выставках, всем понравилась, но завод к этому моменту окончательно надорвался от непривычной регулярной работы, и вкладывать в проект ему было нечего.