«Формула-1» готовится к старту на Игора-драйв в Санкт-Петербурге

В прошлом году автодром прошел процедуру омологации и получил наивысшую категорию Grade 1. Это позволяет проводить соревнования любого уровня, в том числе и Формулу-1.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» уже протестировал трек в Санкт-Петербурге за рулем целого ряда спортивных болидов и готов подтвердить великолепное качество объекта и его захватывающую конфигурацию.

«Я рад подтвердить, что Гран-При России Формулы-1 с 2023 года будет проходить на Игора Драйв. Это стало итогом интенсивной работы с нашими российскими партнерами и детального изучения этой восхитительной трассы. Я впечатлен Санкт-Петербургом и уверен, что Гран-при России на Игора Драйв станет поразительным событием», — рассказал «АвтоВзгляду» президент и исполнительный директор Formula One Management Стефано Доменикали.