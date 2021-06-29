«Формула-1» готовится к старту на Игора-драйв в Санкт-Петербурге

Фото: Игора Драйв
Достигнута официальная договоренность о проведении Гран-при России Формулы-1 на автодроме Игора-драйв в 2023 году. Стоит отметить, что изначально трасса строилась с замахом на Королевские гонки. Конфигурация трассы и расположение трибун таковы, что кольцевые заезды приобретут новый масштаб зрелищности.
Алексей Гусев

В прошлом году автодром прошел процедуру омологации и получил наивысшую категорию Grade 1. Это позволяет проводить соревнования любого уровня, в том числе и Формулу-1.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» уже протестировал трек в Санкт-Петербурге за рулем целого ряда спортивных болидов и готов подтвердить великолепное качество объекта и его захватывающую конфигурацию.

«Я рад подтвердить, что Гран-При России Формулы-1 с 2023 года будет проходить на Игора Драйв. Это стало итогом интенсивной работы с нашими российскими партнерами и детального изучения этой восхитительной трассы. Я впечатлен Санкт-Петербургом и уверен, что Гран-при России на Игора Драйв станет поразительным событием», — рассказал «АвтоВзгляду» президент и исполнительный директор Formula One Management Стефано Доменикали.

превышение скорости, безопасность дорожного движения, автоспорт, гонки, ралли
29 июня 2021
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