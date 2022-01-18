Почему «Дакар-2022» выиграла именно Toyota

Экипаж за рулем Toyota GR DKR Hilux T1+ лидировал в общем зачете на протяжении всех 12 этапов и не дал усомниться в своем мастерстве, финишировав с преимуществом почти в полчаса над ближайшим преследователем!

Благодаря этому триумфу Аль-Аттия стал четырехкратным победителем «Дакара» и принес бренду Toyota второй чемпионский титул за четыре года. Напомним, что ранее, пилотируя предыдущую версию Toyota Hilux, Нассер триумфально выиграл ралли-рейд 2019 года.

В новом сезоне спортивный прототип получил более широкий кузов, улучшенную подвеску, увеличенные шины, а главное — 3,5-литровый битурбомотор V6 от нового Toyota Land Cruiser 300. Свежая «шестерка» сменила прежний атмосферный бензиновый V8.

Все машины (а их было четыре), оснащенные новой силовой установкой, добрались до финиша без поломок. Этот факт служит доказательством надежности мотора: собственно, свою победу на «Дакаре» тойотовцы как раз объясняют надежностью техники.

Третье место по итогам марафона 2022 года занял пилот другой тойотовской команды — Overdrive Toyota — Язид Аль-Раджи, что выступал со штурманом Майклом Орром на пикапе Toyota Hilux.

Учрежденный в 1993 году правительствами Австралии и Новой Зеландии комитет ANCAP проверил на прочность новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300. Эксперты провели испытания на фронтальный и боковой удары, а также протестировали работу электронных систем.