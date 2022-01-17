Огромный и мощный: каким будет роскошный внедорожник Aurus Komendant

Благодаря пройденной сертификации, мы точно знаем, что Aurus Komendant, получивший отраслевой индекс ЕМП-4124, будет очень большим: его длина, ширина и высота составляют 5380, 2004 и 1820 мм соответственно, а размер колесной базы — 3100 мм. (То есть колесная база «Коменданта» сразу на 200 мм меньше, чем расстояние между осями у серийного седана Senat.)
В плане техники не заявлено ничего нового. Под капотом внедорожника скрывается 4,4-литровый битурбированный V8 отдачей 598 сил, которому ассистируют электрический мотор и 9-ступенчатый «автомат». При этом электромашина добавляет 38, а на короткий промежуток времени — все 63 л. с.
Несмотря на внушительные габариты, внедорожник марки Aurus будет иметь двухрядную компоновку салона, притом на втором ряду устьановлена пара раздельныхь кресел — то есть «Комендант» сможет пригласить на борт только четверых пассажиров.
Появившийся в открытом доступе «временный» сертификат позволяет российскому люксовому бренду выпустить опытно-промышленную партию машин, а для производства товарных машин придется оформить отдельный ОТТС.
Между тем, Komendant — последняя надежда «Ауруса», который оказался не нужен отечественному потребителю. Производственные мощности рассчитаны на 600 авто в год, но заказов только 60 и больше не предвидится. Похоронив 12,4 млрд. бюджетных рублей, проект остался привычно дорогим и невостребованным целевой аудиторией.