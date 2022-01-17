Огромный и мощный: каким будет роскошный внедорожник Aurus Komendant

Благодаря пройденной сертификации, мы точно знаем, что Aurus Komendant, получивший отраслевой индекс ЕМП-4124, будет очень большим: его длина, ширина и высота составляют 5380, 2004 и 1820 мм соответственно, а размер колесной базы — 3100 мм. (То есть колесная база «Коменданта» сразу на 200 мм меньше, чем расстояние между осями у серийного седана Senat.)

В плане техники не заявлено ничего нового. Под капотом внедорожника скрывается 4,4-литровый битурбированный V8 отдачей 598 сил, которому ассистируют электрический мотор и 9-ступенчатый «автомат». При этом электромашина добавляет 38, а на короткий промежуток времени — все 63 л. с.