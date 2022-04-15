Автоспорт под санкциями: американцы не хотят возвращать спонсорские деньги «Уралкалию»

Как передает Motorsport.com, в отказе сказано, что контракт позволяет команде разорвать отношения в одностороннем порядке в случае, если спонсор «нанесет Haas вред, вовлечет в скандал, приведет к осмеянию, испортит публичную репутацию и нарушит благоприятный имидж марки».

Российская же сторона настаивала на компенсации, подкрепляя свою позицию тем, что контракт расторгли до того, как пилот команды Никита Мазепин и его отец Дмитрий попали в санкционный список ЕС.

Напомним, что «Уралкалий» не просто являлся генеральным спонсором Haas, но еще и размещал на болидах команды цвета российского флага. Видимо, этого американцы и испугались сильнее всего. Ведь просто переклеить наклейки в этом случае не получилось бы.