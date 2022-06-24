В Россию после долгого перерыва возвращаются гонки на выносливость

Фото организатора.
Российская серия гонок на выносливость Russian Endurance Challenge (REC) возвращается на автодромы после двухлетнего перерыва. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», календарь 2022 года включает четыре этапа, которые будут принимать Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.
Алексей Кованов

В нынешнем формате гонки на выносливость проводятся в России с 2015 года. Отличительная особенность этих соревнований — длинная дистанция, смены пилотов и дозаправки по ходу заезда. При этом регламент позволяет выходить на старт автомобилям разных классов, включая даже нестареющую вазовскую «классики».

В 2022 году количество этапов увеличилось до четырех. Соревнования пройдут на гоночных трассах Moscow Raceway (24 июля), затем участников ждут значительно обновленная Игора Драйв (7 августа), Казань-Ринг (24 сентября) и Сочи Автодром (23 октября).

Виталий Петров, Михаил Алешин, Сергей Сироткин и Виктор Шайтар выведут на старт REC−2022 два новейших прототипа BR03 (команда «БР Инжиниринг». А самый, пожалуй, «неожиданный» на сегодня заявленный автомобиль — Marussia B1 GT команды IY Engineering, пилотировать который будет победитель «Ле-Мана 2018» Роман Русинов.

автоспорт
24 июня 2022
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