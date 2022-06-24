В Россию после долгого перерыва возвращаются гонки на выносливость

В нынешнем формате гонки на выносливость проводятся в России с 2015 года. Отличительная особенность этих соревнований — длинная дистанция, смены пилотов и дозаправки по ходу заезда. При этом регламент позволяет выходить на старт автомобилям разных классов, включая даже нестареющую вазовскую «классики».

В 2022 году количество этапов увеличилось до четырех. Соревнования пройдут на гоночных трассах Moscow Raceway (24 июля), затем участников ждут значительно обновленная Игора Драйв (7 августа), Казань-Ринг (24 сентября) и Сочи Автодром (23 октября).

Виталий Петров, Михаил Алешин, Сергей Сироткин и Виктор Шайтар выведут на старт REC−2022 два новейших прототипа BR03 (команда «БР Инжиниринг». А самый, пожалуй, «неожиданный» на сегодня заявленный автомобиль — Marussia B1 GT команды IY Engineering, пилотировать который будет победитель «Ле-Мана 2018» Роман Русинов.