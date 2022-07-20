Грозное ралли «Шелковый путь−2022»: адское пекло и месиво из машин

Подъезжая к финишу, Владимир Васильев услышал гул в заднем редукторе. Механики разобрались — заменили подшипник. Вторым пришел Кротов. Наконец-то поехал Андрей Рудской, который предыдущие два дня не столько ехал, сколько ремонтировал свой G-Force BARS. У машины явные проблемы, по этой причине Рудской уже в первой половине гонки потерял все шансы на победу.
На четвертом и пятом местах пришли экипажи команды «ГАЗ Рейд Спорт» на спортивных «Газель Next». Быстрые машины, быстрые парни! Причем они продемонстрировали хороший результат в необычных условиях: Русанов приволок Суховенко к финишу на тросе!
- После 150-го километра я обратил внимание, что передачи стали плохо переключаться, — делится впечатлениями Евгений Суховенко. «Подогрели» сцепление, и мы остановились, чтобы немного остудить. Поехали дальше, но километров через десять оно совсем закончилось, и мы просто встали. Благо подъехал Русанов. Он взял нас на трос и протащил. На тросе ехать — еще то удовольствие. В облаке пыли окна не открыть. Я ехал и видел только габариты зеленой Газели. За бортом — «плюс 38», а в кабине — все 70! Думал, что помрем от жары — невероятно жарко. Плавишься и ждешь, когда же финиш наступит!
В зачете квадроциклов очередную победу одержал Александр Максимов. Его основной соперник — Александр Гилемов. Но у того невеселые перспективы: на его квадрике заменили уже три амортизатора и запасы компонентов иссякли.
- Вчера сломался амортизатор, поставил неродной, но он тоже «полетел», — рассказал «АвтоВзгляду» Александр Гилемов. Пришлось выезжать на асфальт. Если сегодня не найду замену, то придется оформить сход.
Маршрут спортсменам понравился. Однако на ралли без приключений не бывает. Так, Дмитрий Мордкович на багги за один день дважды лег на бок. Коллеги выручили, но время, понятное дело, потерял.
- Дела не очень, — рассказал на финише Дмитрий Мордкович. Было очень жарко, я устал и чуть-чуть на бочок прилегли — время потеряли. А темп был хороший, жаль. В расстройстве пребываю. Перед марафоном надо прежде всего себя подготовить. С пилотированием-то проблем нет, все происходит от того, что устали. Ведь это был уже сотый километр. Думаю, что я все-таки спринтер, а не марафонец. Сегодня очень тяжело, тяжело с самого начала. Ну вот не ехалось совсем. Мы так быстро стартовали, ехали-ехали, а потом словно кнопку отключили и сил больше не было. Пока лежали на боку местные привезли холодненькой водички и стало хорошо.
Продолжаются проблемы у команды «МАЗ-СПОРТавто». Алексей Вишневский остановился уже через 10 км после старта — «полетела» турбина. На ее замену ушло два часа. У Вязовича продолжаются приключения с колесами. На маршруте он пробил два колеса и, оставшись без запаски за 50 км от финиша, ехал максимально аккуратно. В результате он пятый среди грузовиков. Впереди «КАМАЗ Мастер».
- Сегодня спецучасток был очень разнообразным, — рассказал «АвтоВзгляду» пилот газодизельного КАМАЗ Сергей Куприянов. Действительно, в начале было жарко, а в конце — скользко из-за дождя. Вчера мне было тяжелее. А сегодня, видимо, из-за того, что многие дорожки были достаточно быстрые, а рельеф все время менялся. Как-то пролетело все незаметно, но очень красиво, особенно последние километры. Колеса берегли, нигде не останавливались, доехали благополучно. На финише первое желание — попить и облиться, нас всегда встречают с водой.
Все три грузовых ГАЗ «Садко Next» прошли трассу без проблем и успешно финишировали.
- Сегодня был просто огненный день, адски интересный, быстрый, — рассказал пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Хлебов. Все поставленные задачи перевыполнили. Первые среди команды финишировали, очень бойко гнали. Трасса очень техничная, но в машине просто пылало. Ехать крайне тяжело, такое ощущение что сейчас сознание потеряешь. На ходу себя водой обливали! У нас, к сожалению, нет кондиционера. Сегодняшняя трасса, по сравнению со вчерашним днем, очень понравилась. Она хоть и убойненькая, но тем не менее достаточно ходовая.
Механики готовят машины. Сегодня подготовка особенно тщательная: следующий день — марафонский. Помощь механиков запрещена. Экипажи будут рассчитывать только на себя: на свои силы, запчасти, умение и собственные руки.
«Шелковый путь» пойдет по маршруту Грозный –Элиста. Это самый продолжительный скоростной участок — 485 км, а с лиазонами — все 545 км. Будет не менее жарко…