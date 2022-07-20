Грозное ралли «Шелковый путь−2022»: адское пекло и месиво из машин

Подъезжая к финишу, Владимир Васильев услышал гул в заднем редукторе. Механики разобрались — заменили подшипник. Вторым пришел Кротов. Наконец-то поехал Андрей Рудской, который предыдущие два дня не столько ехал, сколько ремонтировал свой G-Force BARS. У машины явные проблемы, по этой причине Рудской уже в первой половине гонки потерял все шансы на победу.

На четвертом и пятом местах пришли экипажи команды «ГАЗ Рейд Спорт» на спортивных «Газель Next». Быстрые машины, быстрые парни! Причем они продемонстрировали хороший результат в необычных условиях: Русанов приволок Суховенко к финишу на тросе!

- После 150-го километра я обратил внимание, что передачи стали плохо переключаться, — делится впечатлениями Евгений Суховенко. «Подогрели» сцепление, и мы остановились, чтобы немного остудить. Поехали дальше, но километров через десять оно совсем закончилось, и мы просто встали. Благо подъехал Русанов. Он взял нас на трос и протащил. На тросе ехать — еще то удовольствие. В облаке пыли окна не открыть. Я ехал и видел только габариты зеленой Газели. За бортом — «плюс 38», а в кабине — все 70! Думал, что помрем от жары — невероятно жарко. Плавишься и ждешь, когда же финиш наступит!

В зачете квадроциклов очередную победу одержал Александр Максимов. Его основной соперник — Александр Гилемов. Но у того невеселые перспективы: на его квадрике заменили уже три амортизатора и запасы компонентов иссякли.

- Вчера сломался амортизатор, поставил неродной, но он тоже «полетел», — рассказал «АвтоВзгляду» Александр Гилемов. Пришлось выезжать на асфальт. Если сегодня не найду замену, то придется оформить сход.