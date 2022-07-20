Грозное ралли «Шелковый путь−2022»: адское пекло и месиво из машин

Фото: АвтоВзгляд
На пятый день соревнований спортсменов ожидал круговой маршрут по Чеченской республике: 298 километров, 218 из которых — скоростной участок. Лучший результат показал Владимир Васильев на BMW X5. Хотя и не без происшествий…
Ефим Розкин

Подъезжая к финишу, Владимир Васильев услышал гул в заднем редукторе. Механики разобрались — заменили подшипник. Вторым пришел Кротов. Наконец-то поехал Андрей Рудской, который предыдущие два дня не столько ехал, сколько ремонтировал свой G-Force BARS. У машины явные проблемы, по этой причине Рудской уже в первой половине гонки потерял все шансы на победу.
На четвертом и пятом местах пришли экипажи команды «ГАЗ Рейд Спорт» на спортивных «Газель Next». Быстрые машины, быстрые парни! Причем они продемонстрировали хороший результат в необычных условиях: Русанов приволок Суховенко к финишу на тросе!

- После 150-го километра я обратил внимание, что передачи стали плохо переключаться, — делится впечатлениями Евгений Суховенко. «Подогрели» сцепление, и мы остановились, чтобы немного остудить. Поехали дальше, но километров через десять оно совсем закончилось, и мы просто встали. Благо подъехал Русанов. Он взял нас на трос и протащил. На тросе ехать — еще то удовольствие. В облаке пыли окна не открыть. Я ехал и видел только габариты зеленой Газели. За бортом — «плюс 38», а в кабине — все 70! Думал, что помрем от жары — невероятно жарко. Плавишься и ждешь, когда же финиш наступит!

В зачете квадроциклов очередную победу одержал Александр Максимов. Его основной соперник — Александр Гилемов. Но у того невеселые перспективы: на его квадрике заменили уже три амортизатора и запасы компонентов иссякли.

- Вчера сломался амортизатор, поставил неродной, но он тоже «полетел», — рассказал «АвтоВзгляду» Александр Гилемов. Пришлось выезжать на асфальт. Если сегодня не найду замену, то придется оформить сход.

Фото: АвтоВзгляд

Маршрут спортсменам понравился. Однако на ралли без приключений не бывает. Так, Дмитрий Мордкович на багги за один день дважды лег на бок. Коллеги выручили, но время, понятное дело, потерял.

- Дела не очень, — рассказал на финише Дмитрий Мордкович. Было очень жарко, я устал и чуть-чуть на бочок прилегли — время потеряли. А темп был хороший, жаль. В расстройстве пребываю. Перед марафоном надо прежде всего себя подготовить. С пилотированием-то проблем нет, все происходит от того, что устали. Ведь это был уже сотый километр. Думаю, что я все-таки спринтер, а не марафонец. Сегодня очень тяжело, тяжело с самого начала. Ну вот не ехалось совсем. Мы так быстро стартовали, ехали-ехали, а потом словно кнопку отключили и сил больше не было. Пока лежали на боку местные привезли холодненькой водички и стало хорошо.

Продолжаются проблемы у команды «МАЗ-СПОРТавто». Алексей Вишневский остановился уже через 10 км после старта — «полетела» турбина. На ее замену ушло два часа. У Вязовича продолжаются приключения с колесами. На маршруте он пробил два колеса и, оставшись без запаски за 50 км от финиша, ехал максимально аккуратно. В результате он пятый среди грузовиков. Впереди «КАМАЗ Мастер».

- Сегодня спецучасток был очень разнообразным, — рассказал «АвтоВзгляду» пилот газодизельного КАМАЗ Сергей Куприянов. Действительно, в начале было жарко, а в конце — скользко из-за дождя. Вчера мне было тяжелее. А сегодня, видимо, из-за того, что многие дорожки были достаточно быстрые, а рельеф все время менялся. Как-то пролетело все незаметно, но очень красиво, особенно последние километры. Колеса берегли, нигде не останавливались, доехали благополучно. На финише первое желание — попить и облиться, нас всегда встречают с водой.

Фото: АвтоВзгляд

Все три грузовых ГАЗ «Садко Next» прошли трассу без проблем и успешно финишировали.

- Сегодня был просто огненный день, адски интересный, быстрый, — рассказал пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Хлебов. Все поставленные задачи перевыполнили. Первые среди команды финишировали, очень бойко гнали. Трасса очень техничная, но в машине просто пылало. Ехать крайне тяжело, такое ощущение что сейчас сознание потеряешь. На ходу себя водой обливали! У нас, к сожалению, нет кондиционера. Сегодняшняя трасса, по сравнению со вчерашним днем, очень понравилась. Она хоть и убойненькая, но тем не менее достаточно ходовая.

Механики готовят машины. Сегодня подготовка особенно тщательная: следующий день — марафонский. Помощь механиков запрещена. Экипажи будут рассчитывать только на себя: на свои силы, запчасти, умение и собственные руки.

«Шелковый путь» пойдет по маршруту Грозный –Элиста. Это самый продолжительный скоростной участок — 485 км, а с лиазонами — все 545 км. Будет не менее жарко…

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20 июля 2022
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