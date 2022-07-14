Ралли «Шелковый путь−2022»: «Безумный Макс» добрался до Грозного

– Сегодня у всех был тяжелый день, — комментирует гонку пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Александр Русанов. — Очень мало интересных скоростных дорог, на которых спортсмены получают настоящее удовольствие. В основном — жесткая долбежка на ухабах. В общем, хорошо бы машину к финишу привезти целиком, а не по частям…

Лучший результат дня показал Владимир Васильев. За ним следуют Кротов, третье в Т3 занимает экипаж Александр Русанов/Евгений Павлов («ГАЗ Рейд Спорт»). Ребята доехали, но у других техника не выдерживает жесточайших нагрузок. Не вышел на старт Андрей Рудской — его спортивный G-Force BARS все время ломается, а вчера не смог финишировать из-за поломки двигателя. Потеряла все надежды на призовые места и Анастасия Нифонтова. По итогам первых трех дней гонщица подвела грустный итог:

– Проиграли две гонки за один день: такое случается в технических видах спорта. Стартанули неплохо, нашли хороший стабильный темп «с запасом и без фанатизма», Но вскоре удача показала нам свой гладкий обширный зад. Сначала разлетелась вилка кардана и мы потратили минут сорок, что бы отсоединить его от переднего редуктора, подвязать и поехать дальше на заднем приводе. А потом «умер» задний левый ШРУС и мы остались в мягком песке с приводом на одно колесо. Ехать так дальше было невозможно. Решили снимать привод с переднего колеса и переставлять назад. Разбор машины в песке на жаре не самое быстрое мероприятие, да еще и тут удача добавила «на десерт»: как мы ни старались, но не смогли без съемника вынуть привод из редуктора. И когда поняли, что уже не укладываемся в норматив, кое как все собрали и на одном колесе поехали в сторону асфальта. Доехали до финиша, отметились, но не хватило каких-то 13 минут, чтобы уложиться в регламент. Теперь у нас штрафного времени 22 часа и никаких шансов бороться за высокие позиции в гонке. А поскольку первые три дня — это еще и этап Чемпионата России, то мы и его проиграли…