Ралли «Шелковый путь−2022»: «Безумный Макс» добрался до Грозного

– Сегодня у всех был тяжелый день, — комментирует гонку пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Александр Русанов. — Очень мало интересных скоростных дорог, на которых спортсмены получают настоящее удовольствие. В основном — жесткая долбежка на ухабах. В общем, хорошо бы машину к финишу привезти целиком, а не по частям…
Лучший результат дня показал Владимир Васильев. За ним следуют Кротов, третье в Т3 занимает экипаж Александр Русанов/Евгений Павлов («ГАЗ Рейд Спорт»). Ребята доехали, но у других техника не выдерживает жесточайших нагрузок. Не вышел на старт Андрей Рудской — его спортивный G-Force BARS все время ломается, а вчера не смог финишировать из-за поломки двигателя. Потеряла все надежды на призовые места и Анастасия Нифонтова. По итогам первых трех дней гонщица подвела грустный итог:
– Проиграли две гонки за один день: такое случается в технических видах спорта. Стартанули неплохо, нашли хороший стабильный темп «с запасом и без фанатизма», Но вскоре удача показала нам свой гладкий обширный зад. Сначала разлетелась вилка кардана и мы потратили минут сорок, что бы отсоединить его от переднего редуктора, подвязать и поехать дальше на заднем приводе. А потом «умер» задний левый ШРУС и мы остались в мягком песке с приводом на одно колесо. Ехать так дальше было невозможно. Решили снимать привод с переднего колеса и переставлять назад. Разбор машины в песке на жаре не самое быстрое мероприятие, да еще и тут удача добавила «на десерт»: как мы ни старались, но не смогли без съемника вынуть привод из редуктора. И когда поняли, что уже не укладываемся в норматив, кое как все собрали и на одном колесе поехали в сторону асфальта. Доехали до финиша, отметились, но не хватило каких-то 13 минут, чтобы уложиться в регламент. Теперь у нас штрафного времени 22 часа и никаких шансов бороться за высокие позиции в гонке. А поскольку первые три дня — это еще и этап Чемпионата России, то мы и его проиграли…
Поломался КамАЗ Каргинова — встал на трассе в луже вытекшего моторного масла. У КамАЗа Сергей Куприянова сломалась ступица левого переднего колеса. На ремонт ушло около трех с половиной часов. Команде «МАЗ-СПОРТавто» не удается догнать «КАМАЗ МАСТЕР», хотя и у тех, как видите, машины ломаются. Еще вчера у минчан рвались колеса. Сегодня эпидемия продолжается.
– Машинам тяжело, — сетует Сергей Вязович. — На солончаке еле вышли по температуре. Плато длиннющее. Мы даже в одном месте останавливались после солончака — температура была 107 градусов. А еще подбросы, подбросы, подбросы. Ты уже ленишься тормозить, пару прыжков было. Смотришь — трамплин, думаешь взять его «ходом» и — прямикомв небо. Я не знаю как тут доедут парни из категории Т3, если они там все привода/подвески ломали. У нас даже надстройка сзади треснула после этих прыжков. Ну очень сложно. Не представляю, как мы на своих колесах проедем 480-километровый марафонский этап…
Постоянно барахлит «Нива» Дмитрия Воронова. Сегодня полетел механизм переключения передач. Экипаж около 40 минут ремонтировал машину на трассе и в результате занял второе место в категории Т2. В зачете мотоциклов лидирует доминирует Алексей Наумов. В категории квадроциклов лучшим идет Александр Максимов, победитель «ШП−2021». Этот жесткий этап вымотал и пилота команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгения Суховенко, обычно отличающегося оптимизмом:
– Вчера были сложности, которые мы сами себе создали — деформировали автомобиль и приехали на «метле». Это нам не понравилось, решили, что сегодня во что бы то ни стало доедем. Могу сказать, что это был самый долгожданный финиш за последние четыре дня, потому что спецучасток казался бесконечным. Первые 300 км я ждал, когда начнется дорога, которая мне будет нравиться. Потом действительно появился рельеф, какие-то деревья. А до этого мы будто на съемках «Безумного Макса» ездили. В процессе езды наш «корабль» покинула третья передача, мы вынуждены были быстро разгоняться на второй, потом включать четвертую и ждать, когда начнет ехать на ней. И все же мы нфинишировали, сейчас доедем до сервисного парка, где нам все починят, и помчимся дальше…
Завтра экватор ралли: круговой этап на территории Чеченкой республики длиной 298 км, 218 из которых — «боевые».