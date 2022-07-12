Ралли «Шелковый путь−2022»: КамАЗ и МАЗ не выдержали накала страстей

Лучший результат в третий день марафона показал Владимир Васильев, став победителем этапа Чемпионата России «Золото Кагана».
— Песков больших не видел, но наш любимый астраханский бархан «Большой брат» был, поэтому можно сказать, что самое сложное проехали, — поделился впечатлениями именитый гонщик. — У нас была сегодня остановка на бездорожье. Там ступенька такая, что машину аж заклинило. Оказалось — автоматически «встала в ручник»! Вышел, посмотрел — все нормально. Думал, колеса отлетели, но нет — целые. Сел — не едет. За ручник подергал — тронулся. Странная история вообще. Сегодня спецучасток быстрее, чем вчера, но на нем хватало жестких мест, а мы же ехали «открывашкой». Кое-где шли прямо по траве: дорожка заросла и ее просто не видно. В целом же все хорошо, финиш есть…
На втором месте по результатам дня — экипаж Кротова. Александру Русанову на удалось обогнать опытных соперников на спортивных болидах — экипаж Русанов/Павлов занял третье место в категории Т1.
— Очень интересный день, — комментирует гонку пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Александр Русанов. — Было где поориентироваться, попилотировать. Песка мало, только одна песочница небольшая и «Большой брат». И все. Но с точки зрения пилотажных дорог — не расслабишься вообще, ну и по ориентированию тоже хорошо. «Газель NEXT» ведет себя отлично, с колесами все в порядке. Мы понимаем скорость, с которой можем ехать, чтобы не взорвать колеса. Шли в «полную тапочку» насколько это возможно. Здесь важен разумный баланс, чтобы и ехать быстро, но и доехать до финиша. Так что траекторию выбирали очень тщательно…
Вообще проложить интересную, неординарную трассу — целое искусство. Еще вчера Константин Жильцов, штурман Дениса Кротова, очень негативно отозвался о маршруте — дескать, экипажи удовольствия не получили. Однако ситуация изменилась.
— Трасса была хороша, — признал Константин Жильцов. — В начале нам дали возможность ехать достаточно быстро, хорошо и красиво, на вчерашнюю дорогу вывели перед «Большим братом». Очень жарко, но кондиционер не включаем: в салоне такое пекло (градусов 60—70), что включенный кондей не охлаждает, а обдает огненным воздухом. Короче, нужно уметь правильно пользоваться терморегуляцией, не расстегивать комбинезоны. Сегодня все более-менее нормально, шли без остановок, получали удовольствие. Вчера же нас просто «убили»…
Проблемы действительно есть. Например, у экипажа Андрей Рудской/Андрей Рудницкий. Вчера сломался их G-Force BARS и парни еле добрались до финиша. Вроде машину ремонтировали, но она снова подвела спортсменов — вышел из строя двигатель. Экипаж оформил технический сход и, скорее всего, потерял все надежды на призовые места.
— Остановились на 268-м километре, чуть не доехали до «Большого брата», — говорит Андрей Рудской. — Полная потеря давления в двигателе. Что конкретно, сказать не могу. За 30 км до остановки давление начало падать. Повезем машину на сервис. Если возможно починить — починим и вернемся в ралли. Если нет, поедем домой…
Много проблем и в грузовом зачете, особенно у МАЗа и КамАЗа.
— Какие-то непонятки с машиной, — сетует Андрей Каргинов из «КАМАЗ МАСТЕР». — Оторвался один амортизатор. За 30 км до финиша остановились, осмотрели, но уже дальше ехали, естественно, не в темпе: машина потеряла управление. Решили, что до финиша дотянем, все-равно ремонт на месте занял бы больше времени. Дотянули…
— Ужасный день, — говорит белорусский гонщик Алексей Вишневский. — На сотом километре колесо перегрелось, сдулось, машина начала вилять. Остановились, поменяли колесо, поехали дальше, но возникли проблемы с креплением сиденья штурмана: оно полностью отвалилось и штурман просто болтался по кабине. Много у нас сегодня проблем, неполадок, но самое основное и самое плохое, что лопнул патрубок турбонаддува. В общем, чудом финишировали. Убойная трасса в этом году…
— Тяжело было, но интересно, — считает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Хлебов. — Вымотала жара. Но все наши машины успешно пришли к финишу…
В четвертый день двенадцатого издания международного ралли «Шелковый путь» ее участников ждет этап «Астрахань–Грозный» протяженностью 589 километров, 344 из которых — спецучасток.