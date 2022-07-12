Ралли «Шелковый путь−2022»: КамАЗ и МАЗ не выдержали накала страстей

Лучший результат в третий день марафона показал Владимир Васильев, став победителем этапа Чемпионата России «Золото Кагана».

— Песков больших не видел, но наш любимый астраханский бархан «Большой брат» был, поэтому можно сказать, что самое сложное проехали, — поделился впечатлениями именитый гонщик. — У нас была сегодня остановка на бездорожье. Там ступенька такая, что машину аж заклинило. Оказалось — автоматически «встала в ручник»! Вышел, посмотрел — все нормально. Думал, колеса отлетели, но нет — целые. Сел — не едет. За ручник подергал — тронулся. Странная история вообще. Сегодня спецучасток быстрее, чем вчера, но на нем хватало жестких мест, а мы же ехали «открывашкой». Кое-где шли прямо по траве: дорожка заросла и ее просто не видно. В целом же все хорошо, финиш есть…

На втором месте по результатам дня — экипаж Кротова. Александру Русанову на удалось обогнать опытных соперников на спортивных болидах — экипаж Русанов/Павлов занял третье место в категории Т1.

— Очень интересный день, — комментирует гонку пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Александр Русанов. — Было где поориентироваться, попилотировать. Песка мало, только одна песочница небольшая и «Большой брат». И все. Но с точки зрения пилотажных дорог — не расслабишься вообще, ну и по ориентированию тоже хорошо. «Газель NEXT» ведет себя отлично, с колесами все в порядке. Мы понимаем скорость, с которой можем ехать, чтобы не взорвать колеса. Шли в «полную тапочку» насколько это возможно. Здесь важен разумный баланс, чтобы и ехать быстро, но и доехать до финиша. Так что траекторию выбирали очень тщательно…