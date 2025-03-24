В России представили новый бренд гоночных автомобилей Rydin

О запуске нового автомобильного бренда, который сосредоточится на производстве гоночных машин, объявили сами авторы проекта, опубликовав соответствующее видео на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Они рассказали, что первый образец Rydin имеет характеристики класса GT3 и стоимость болида GT4. Двигатели V8 для российского спорткара собирают в Германии (фирма-изготовитель не раскрывается). Коробка передач тоже импортная, зато шасси, кузов и подвеска производятся в России.
В дальнейшем авторы проекта планируют расширить линейку бренда, включив в нее суперкар, трек-версию и дорожный автомобиль. Гоночная машина — штучный товар: на данный момент производственные мощности позволяют собирать не более 5 единиц в год.
Впрочем, этого достаточно, чтобы выйти на прибыль: стоимость одного автомобиля составит 250 000 — 300 000 долларов. Производитель нацелен прежде всего на российский рынок, но имеет и международные амбиции.