В России представили новый бренд гоночных автомобилей Rydin

Разработка машины нового бренда Rydin (произносится как «Райдин») началась в 2022 году, когда приобрести иностранный гоночный автомобиль нашим спортсменам стало гораздо сложнее и дороже. Перед конструкторами стояла задача создать конкурентоспособный спорткар с характеристиками класса GT3 и GT4, сопоставимый по стоимости с зарубежными аналогами.

Первая модель предназначена для кольцевых гонок и гонок на выносливость

О запуске нового автомобильного бренда, который сосредоточится на производстве гоночных машин, объявили сами авторы проекта, опубликовав соответствующее видео на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Они рассказали, что первый образец Rydin имеет характеристики класса GT3 и стоимость болида GT4. Двигатели V8 для российского спорткара собирают в Германии (фирма-изготовитель не раскрывается). Коробка передач тоже импортная, зато шасси, кузов и подвеска производятся в России.

В дальнейшем авторы проекта планируют расширить линейку бренда, включив в нее суперкар, трек-версию и дорожный автомобиль. Гоночная машина — штучный товар: на данный момент производственные мощности позволяют собирать не более 5 единиц в год.

Впрочем, этого достаточно, чтобы выйти на прибыль: стоимость одного автомобиля составит 250 000 — 300 000 долларов. Производитель нацелен прежде всего на российский рынок, но имеет и международные амбиции.