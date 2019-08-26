5 положений ПДД, которые давным-давно пора отменить

В последнее время даже высокие чины МВД заговаривают о необходимости ревизии положений ПДД. Мол, инспекторы ДПС в них порой путаются, что уж говорить о простых водителях. Порталу «АвтоВзгляд» тоже есть чего сказать по существу поправок, напрашивающихся в Правила.
Максим Строкер

Есть в ПДД «замечательный» пункт — 10.1. Знаменит он, в первую очередь, тем, что с его помощью практически любого водителя можно легко и непринужденно, не замарачиваясь поиском доказательств, сделать виноватым в аварии.

ЦУНАМИ В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ

Согласно ему, «водитель должен вести транспортное средство,… учитывая интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия…». И еще: «скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил».

При должной фантазии сотрудника полиции или судьи — когда дело доходит до суда — под дорожными условиями могут подразумеваться практически любые обстоятельства, теоретически возможные в пути — вплоть до риска появления торнадо или цунами. Формулировка «дорожные условия» настолько общая, что, повторимся, под них можно подвести не только дождик или колею, но и падение метеорита, и извержение вулкана в средней полосе.

Ведь теоретически такие явления вероятны, значит — «должен учитывать»! Или, двигаясь по загородному шоссе, водитель просто обязан держать в голове возможность того, что пьяный селянин бросит прямо посреди дороги свой верный комбайн с неработающими фонарями. А сам пойдет домой пешком строго посреди проезжей части по темной междугородней трассе.

То есть, благодаря текущей редакции ПДД, нормальный водитель у нас всегда может быть превращен в виноватого, поскольку просто невозможно учесть всех возможные самоубийственные идиотизмы, на которые способны соотечественники на дорогах страны.

ТОРМОЗИ ДО ХАРАКТЕРНОГО ХРУСТА

Не менее серьезный пересмотр требуется другому положению ПДД, говорящее, что «при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства». В просторечии это значит, что в аварийной ситуации маневрировать нельзя, только тупо давить на тормоз. Получается, что если ты, избегая аварии, вырулил на соседнюю полосу, то — не прав со всеми вытекающими юридическими последствиями.

ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ?

Несколько лет назад в прессе широко освещался «дерзкий эксперимент», заключавшийся в том, что на некоторых перекрестках столицы машинам разрешили поворачивать вправо даже на красный свет светофора — если те своим маневром не создавали никому помех. Все порадовались — наконец можно будет разгрузить массу напряженных перекрестков. Эксперимент прошел и — тишина. Пора вспомнить, что такой порядок действует практически на всех перекрестках Северной Америки.

Тамошние аборигены при этом прекрасно себя чувствуют. В отличии от нас с нашими непоколебимо-гранитными ПДД.

САНТИМЕТРЫ ДЛЯ ЛИШЕНИЯ

Далее. В России выезд даже одним колесом на полосу встречного движения считается нарушением, достойным лишения «прав». Этим обстоятельством пользуются целые поколения нечистоплотных сотрудников ГИБДД, «разводящих» водителей на взятки за подобные заезды при поворотах. Или в пробках, например. Давно пора прямо прописать в ПДД, что подобное нарушение — не считается выездом на встречку.

ТОЛЬКО ЗА ЧЕРТУ ОН ЗАСТУПИЛ

Из той же серии — выезд за стоп-линию на светофоре. По Правилам, раз бампер машины — ее неотъемлемая часть, значит «заступ» считается, когда он пересек эту злосчастную линию разметки. По этой причине очень многие водители повсеместно на светофорах останавливаются не перед стоп-линией, а в двух, трех, четырех или даже пяти метрах до нее. Чтоб, не дай Бог, не оштрафовали камеры. В результате — повсеместные дополнительные затруднения в движении. Чтобы исключить подобное, достаточно лишь прописать в ПДД, что заезд за стоп-линию засчитывается только когда колеса пересекли эту белую черту.

…До сих пор никто почему-то даже не заикался о подобных поправках в Правила дорожного движения. Может, уже пора начать ревизию?

встречная полоса, штрафы, ПДД, пешеходы, КоАП, ГИБДД
26 августа 2019
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