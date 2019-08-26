5 положений ПДД, которые давным-давно пора отменить

Есть в ПДД «замечательный» пункт — 10.1. Знаменит он, в первую очередь, тем, что с его помощью практически любого водителя можно легко и непринужденно, не замарачиваясь поиском доказательств, сделать виноватым в аварии.

ЦУНАМИ В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ

Согласно ему, «водитель должен вести транспортное средство,… учитывая интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия…». И еще: «скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил».

При должной фантазии сотрудника полиции или судьи — когда дело доходит до суда — под дорожными условиями могут подразумеваться практически любые обстоятельства, теоретически возможные в пути — вплоть до риска появления торнадо или цунами. Формулировка «дорожные условия» настолько общая, что, повторимся, под них можно подвести не только дождик или колею, но и падение метеорита, и извержение вулкана в средней полосе.

Ведь теоретически такие явления вероятны, значит — «должен учитывать»! Или, двигаясь по загородному шоссе, водитель просто обязан держать в голове возможность того, что пьяный селянин бросит прямо посреди дороги свой верный комбайн с неработающими фонарями. А сам пойдет домой пешком строго посреди проезжей части по темной междугородней трассе.