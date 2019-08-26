5 неисправностей, с которыми можно смело покупать подержанный автомобиль

Понятное дело, никто не выберет машину с пробегом, если при диагностике у нее обнаружатся неполадки с мотором, грозящие дорогостоящим капитальным ремонтом. А вот, если, например, у приглянувшегося варианта в целом хорошее техническое состояние, но при этом стерты тормозные колодки или имеются какие-то другие незначительные и устранимые неисправности, то разумно и справедливо будет просить продавца скинуть сумму, равную этим затратам.

Когда на вторичном рынке публикуется предложения о продаже с упоминанием о возможности торга, то подразумеваются именно такие случаи. Вывод один — при любых раскладах все зависит от адекватности ценника, выставленного за товар, и общего состояния автомобиля.

Расходные материалы

Исходя из примера с тормозными колодками, указанного выше, можно сделать вывод, что проблемы с расходными материалами — совсем не повод отказываться от покупки, и это действительно так. Только следует иметь в виду, что одно дело поменять салонный фильтр стоимостью 200 рублей, а другое — аккумулятор стоимостью 7000 — 10 000 «деревянных» или комплект шин за те же деньги. А, например, если к тому же под капотом еще и прячутся старые свечи, не работают лампочки в фаре, а также на исходе рабочий срок моторного масла с масляным фильтром, то лучше подсчитать сразу все затраты и задуматься над целесообразностью торга.