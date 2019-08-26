5 неисправностей, с которыми можно смело покупать подержанный автомобиль

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Ничто не вечно в этом мире, и, конечно, любой новый автомобиль рано или поздно потребует не только замены расходных материалов, но и устранения различных непредвиденных неисправностей. И чем позже это случится, тем лучше. Но, как правило, покупая машину старше трех-четырех лет на вторичном рынке, далеко не всегда приходится рассчитывать на полное отсутствие капризов с ее стороны. Главное, чтобы все реально прогнозируемые затраты на ближайшее время после покупки соответствовали цене подержанного авто.
Иван Флягин

Понятное дело, никто не выберет машину с пробегом, если при диагностике у нее обнаружатся неполадки с мотором, грозящие дорогостоящим капитальным ремонтом. А вот, если, например, у приглянувшегося варианта в целом хорошее техническое состояние, но при этом стерты тормозные колодки или имеются какие-то другие незначительные и устранимые неисправности, то разумно и справедливо будет просить продавца скинуть сумму, равную этим затратам.

Когда на вторичном рынке публикуется предложения о продаже с упоминанием о возможности торга, то подразумеваются именно такие случаи. Вывод один — при любых раскладах все зависит от адекватности ценника, выставленного за товар, и общего состояния автомобиля.

Расходные материалы

Исходя из примера с тормозными колодками, указанного выше, можно сделать вывод, что проблемы с расходными материалами — совсем не повод отказываться от покупки, и это действительно так. Только следует иметь в виду, что одно дело поменять салонный фильтр стоимостью 200 рублей, а другое — аккумулятор стоимостью 7000 — 10 000 «деревянных» или комплект шин за те же деньги. А, например, если к тому же под капотом еще и прячутся старые свечи, не работают лампочки в фаре, а также на исходе рабочий срок моторного масла с масляным фильтром, то лучше подсчитать сразу все затраты и задуматься над целесообразностью торга.

Стекло

Сколы и трещины на лобовом стекле подержанных автомобилей — явление обычное, так что с учетом наших дорожных условий этот элемент в каком-то смысле также можно считать расходным материалом. Например, ветровое стекло на Hyundai Creta стоит в среднем 5000 — 6000 рублей, а его замена — 2 000 – 3 000. Даже если вы готовы ездить с трещиной, в большинстве случаев это всегда будет поводом сторговать лишние 8 000 — 10 000 рублей.

Оптика

Сколы и трещины на фарах — также известная проблема на вторичном авторынке, и серьезно относиться к ней не стоит, если продавец готов по этой причине сбросить цену. Например, отдельное стекло на переднюю фару все того же Hyundai Creta стоит в районе 5 000 рублей, а вся фара в сборе — около 11 000. Осталось приплюсовать к этому стоимость работ по монтажу детали и попробовать сторговаться на эту сумму с прежним владельцем.

Деталь кузова

К той же категории незначительных неисправностей авто с пробегом можно отнести повреждения таких деталей кузова, как бампер, крыло, капот или даже дверь. Если учесть, что цена переднего бампера на самый популярный в России корейский кроссовер обойдется в 3500 — 5000 рублей в зависимости от цвета, то при разумном подходе к запрашиваемой цене, это совсем не повод отказываться от приглянувшегося экземпляра.

Салон

Поскольку состояние салона автомобиля с пробегом во многом свидетельствует об аккуратности и чистоплотности прежнего хозяина, то интерьер с грязными и потертыми деталями частенько не на шутку отпугивает потенциального покупателя. Начнем с того, что при современных технологиях салон можно отмыть, почистить и отполировать его пластиковые элементы до такой степени, что он будет блестеть как новый. Главное знать сумму, в которую выльется такое обновление интерьера, чтобы предъявить ее продавцу при торге. А что касается замены деталей, то тут все также будет зависеть от их цены. Например, обновить кнопку стеклоподъемника или регулировочную шайбу кондиционера обойдется в копейки в сравнении с заменой обшивки потолка, которая, например, в Hyundai Creta стоит от 20 000 рублей.

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26 августа 2019
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