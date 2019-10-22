Проститутки, водка, двойные тарифы: сколько и как зарабатывали таксисты в СССР

«Волга» с шашечками и зеленым огоньком — вот бессмертный образ советского такси. Но такси в России появились намного раньше горьковской легенды: первые такси побежали по Москве еще в 1908 году, когда Товарищество автомобильного передвижения закупила для нужд частных перевозок 30 французских «Дарраков».

К слову, махинации и обсчет пассажиров начались сразу же: счетчики устанавливались так, что только водитель мог их видеть. Например, между колесами, куда водитель залезал в конце каждого маршрута и «определял» стоимость. Понятно теперь, почему «наши люди в булочную на такси не ездят»?

Уже к 1912 году в Первопрестольной было 230 машин такси, а тарифы по перевозкам устанавливала городская управа: днем пассажир платил 40 копеек за версту, а ночью — 60. Спрос рождает предложение, поэтому уже тогда таксисты зарабатывали сумасшедшие, не побоюсь этого слова деньги — до 200 рублей в месяц.

Кстати, обилие в столице таксистов из Средней Азии — явление вполне историческое. Первое такси в Империи появилось не в Москве или Санкт-Петербурге, а в Семиреченской области Туркестанского генерал-губернаторства, а предпринимателем-инноватором стал киргиз Бабахан Нурмухаммедбаев.

Дальше была революция и полная конфискация частной собственности. Только в 1924 таксомоторы вновь появились на московских дорогах. В 1929 году почетное место в рядах машин такси заняла продукция компании ГАЗ: в качестве «кэбов» стали использовать выпущенные в Нижнем Новгороде по лицензии Ford новенькие ГАЗ-А. Кстати, желтыми такси в России стали только в 1980-м году, а до этого они были и голубыми, и зелеными, и салатовыми.