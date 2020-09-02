Автослалом «Ралли Клуб Classic Weekend»: маскарад для ветеранов

На старт мероприятия для владельцев классических машин, организованного клубом РККА, вышли 10 смельчаков на автомобилях почтенных лет. Самому молодому в этом году исполнилось 42 года, а самому возрастному 76! На соревнования заявились Chevrolet Corvette, Citroen DS, Porsche 912, Mercedes W110, Волга ГАЗ-21, Чайка, и даже Willys MB.
Участникам предложили три зачетных заезда, по, на первый взгляд, относительно несложной схеме слалома. Однако при знакомстве с регламентом выяснилось, что второй этап нужно было преодолеть задним ходом, а в третьем спасти «пострадавшего», доставив его в импровизированный «Приемный покой» на финише. И проделать все это за минимальное время!
Штрафы назначались не только за нарушение схемы или задевание конусов, но и сползание маски с носа или неаккуратное расположение манекена на стуле. Быстрее всех упражнения удалось выполнить бравому экипажу на Willys MB — автомобиль с полностью открытым кузовом помогал оценивать обстановку как нельзя лучше. И все же главное слагаемое успеха в таких соревнованиях — это водительское мастерство, которое показали все участники.
Учитывая сохраняющиеся ограничения, Classic Weekend прошел без зрителей. Однако сезон еще не закончен, и будем надеяться, что музейные автомобили еще порадуют москвичей и поклонников автоистории своим появлением на столичных улицах.